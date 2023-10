Экспресс-тесты: Проверяем себя на болезнь Альцгеймера

При развитии болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память. При этом человек забывает недавно произошедшие события или полученную информацию, тогда как события и знания, полученные в далеком прошлом, человек продолжает хорошо помнить.Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, наиболее часто диагностируемая форма деменции. Заболевание носит имя немецкого ученого Алоиса Альцгеймера, который первым описал значительные различия деменции нейродегенеративного и сосудистого происхождения.Тесты на болезнь АльцгеймераПричины болезни АльцгеймераМожно ли вылечить болезнь Альцгеймера?Ранние симптомы и диагностикаТесты-головоломкиТест Mini-CogТест «Рисование часов»Опросник для родственников (The Alzheimer’s Questionnaire)Как предотвратить болезнь Альцгеймера? 10 полезных советовБолезнь Альцгеймера является причинным заболеванием более, чем половины всех диагностированных случаев деменции. При этом во всем мире наблюдается рост количества заболевших, главным образом, из-за старения мирового населения.Причины болезни АльцгеймераРабота по установлению причины болезни Альцгеймера продолжается уже много десятилетий, однако до сих пор она доподлинно не известна. Существуют лишь гипотезы, наиболее вероятными из которых признаны следующие:нарушения в белковых структурах нейронов, затрудняющие передачу сигналов между нервными клетками и, в конечном счете, приводящие к их гибели.Инфицирование мозга бактерией Porphyromonas gingivalis, которая обитает в ротовой полости и провоцирует заболевания десен.Накопление в мозге фермента бета-амилоида.Вместе с тем, доподлинно известны факторы, повышающие вероятность развития болезни Альцгеймера. Ниже перечислены основные из них:возраст;генетическая предрасположенность;накопление алюминия в организме (в головном мозге в частности);артериальная гипертония;курение;избыточный вес;сахарный диабет;повышенный уровень холестерина в крови;атеросклероз.Можно ли вылечить болезнь Альцгеймера?Болезнь Альцгеймера – это тяжелое и неизлечимое заболевание. По мере прогрессирования болезни у человека развиваются когнитивные нарушения, усугубляются проблемы с памятью, возникают расстройства речи, исполнительных функций, восприятия и т.д. На стадии тяжелой деменции человек уже не может обходиться без посторонней помощи.Однако, хотя болезнь Альцгеймера нельзя вылечить, современная медицина располагает методами, позволяющими приостановить или максимально замедлить развитие болезни. Ответственный подход к диагностике и лечению заболевания позволяет человеку сохранять когнитивные функции до глубокой старости. Поэтому крайне важно выявить признаки деменции на самых ранних стадиях, и вовремя обратиться к врачу за помощью. Для этого необходимо знать симптомы ранних проявлений болезни Альцгеймера.Ранние симптомы и диагностика болезни АльцгеймераПри развитии болезни Альцгеймера в первую очередь страдает память. При этом человек забывает недавно произошедшие события или полученную информацию, тогда как события и знания, полученные в далеком прошлом, человек продолжает хорошо помнить.При подозрении на болезнь Альцгеймера следует обращаться к врачу-психиатру. Врач, в первую очередь, предложит пациенту пройти один из тестов на когнитивные способности. Если по результатам теста врач заключит, что нарушения когнитивных функций отсутствуют, то на этом диагностика закончится, а пациент может быть уверен, что на данный момент болезнь Альцгеймера ему не грозит. Если же результаты теста окажутся неудовлетворительными, врач направит пациента на более точные обследования. В частности, наиболее точным из них является томография мозга (магнитно-резонансная, компьютерная, двухфотонная эмиссионная и т.д.), которая позволяет получить послойные снимки головного мозга и изучить его структуру в мельчайших деталях.Тесты на когнитивные способности, позволяющие выявить болезнь Альцгеймера на ранних стадиях, достаточно просты, и могут проводиться в домашних условиях. Это особенно важно, учитывая то обстоятельство, что многие пожилые люди отказываются идти на прием к врачу, не желая признавать, что им нужна помощь и лечение. Ниже представлены наиболее распространенные тесты и методики, практикующиеся в клиниках по всему миру.Тесты-головоломкиТекст из букв и цифрЛюди, страдающие болезнью Альцгеймера, испытывают трудности с чтением. Текст на картинке ниже сможет быстро прочитать и понять с первого раза только человек, не имеющий проблем с беглым чтением. Если человек видит лишь бессмысленный набор букв и цифр – возможно, у него есть предрасположенность к болезни Альцгеймера.Лишняя цифраА этот тест на внимательность. Предложите испытуемому найти шестерку среди девяток.Здоровый человек найдет шестерку менее, чем за минуту. Если выполнение этого теста заняло у человека более минуты, возможно, у него есть предрасположенность к болезни Альцгеймера.Оптико-пространственная деятельностьДля выполнения этого теста вам потребуется перерисовать на бумагу следующий рисунок.Предложите испытуемому начертить стрелки от цифры к букве в порядке увеличения: то есть от цифры 1 к букве А, затем к цифре 2 и т.д. Если человек соединит круги в следующем порядке: 1-А-2-Б-3-В-4-Г-5-Д, и при этом стрелки не будут пересекаться – тест пройден. Если же человек допустит ошибку, и не заметит ее сам, возможно, он имеет предрасположенность к болезни Альцгеймера. В этом случае рекомендуем использовать более подробные тесты (их вы найдете ниже).Тест Mini-CogТест Мини-Ког был разработан в Вашингтонском университете Су Борсон – доктором медицинских наук, специализирующимся на деменции. Преимуществом теста является его краткость и возможность проведения людьми, не являющимися специалистами в медицинской сфере.Этот краткий тест часто используется в рамках первичной диагностики сенильной деменции альцгеймеровского типа и других видов деменции у пожилых людей. Тест Мини-Ког позволяет оценить функцию кратковременной памяти человека, зрительно-двигательную координацию, а также способность к выполнению заданий. Он позволяет выявить развитие болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях.Правила тестаТест достаточно прост, и не занимает больше пяти минут. Он состоит из трех действий:1. Испытуемому называют 3 слова: апельсин, окно, пирамида. Человек должен их повторить и постараться запомнить.2. После чего испытуемый должен изобразить на бумаге часы со стрелками, указывающими время – без двадцати одиннадцать.3. Затем испытуемый должен вспомнить и назвать 3 слова.Подсчет баллов и оценка результатовЗа каждое правильно названное слово после рисования часов испытуемый получает 1 балл.3 балла – деменция отсутствует.1-2 балла при правильно изображенных часах – деменция отсутствует.1-2 балла при наличии ошибок в рисовании часов – предполагается деменция.0 баллов – предполагается деменция.Научное обоснование эффективности тестаНесмотря на то, что данный тест используется во всем мире для первичной диагностики болезни Альцгеймера, существуют исследования, подтверждающие, что результатам теста Мини-Ког нельзя доверять в полной мере.Специалисты кафедры психиатрии университета Куинс в Кингстоне (Канада) провели метаанализ, проанализировав четыре исследования чувствительности и специфичности теста Мини-Ког для выявления болезни Альцгеймера в условиях первичной медицинской помощи. В ходе данных исследований было изучено 1517 случаев, в которых результаты теста Мини-Ког сравнивались с результатами диагностики, проведенной в соответствии со стандартными критериями выявления болезни Альцгеймера. По результатам метаанализа, опубликованным в 2018 году, чувствительность теста Мини-Ког варьирует от 76 до 100%. Ученые пришли к выводу, что на данный момент, в том числе ввиду малого количества исследований, нет достаточных доказательств, позволяющих рекомендовать тест Мини-Ког для первичной диагностики деменции. Ссылку на исследование вы найдете в конце статьи.Тест «Рисование часов»Большую популярность в рамках первичной диагностики болезни Альцгеймера имеет тест с рисованием циферблата часов. Данный тест используется во многих методах исследования когнитивных функций (в том числе в тесте Mini-Cog, описанном выше).Тест «Рисование часов» был разработан более века назад – в далеком 1915 году. Однако в те времена он использовался для диагностики афазии и апраксии. И лишь с 1989 года данный тест начали применять для диагностики когнитивных нарушений (ссылка на материал в конце статьи).ЗаданиеДайте человеку лист бумаги и карандаш, и попросите нарисовать большой круглый циферблат с цифрами и стрелками так, чтобы часы указывали время 11:10. Оценка за рисунок выставляется в баллах от 0 до 4. Только результат в 4 балла считается признаком полного здоровья. Чем ниже балл, тем выше степень тяжести болезни Альцгеймера или деменции другого типа.Оценивание рисункаЧтобы оценить рисунок, добавляйте по 1 баллу за каждую его часть:1 балл за замкнутый круг;1 балл за изображение цифр в правильных местах на циферблате;1 балл за изображение всех 12 цифр на циферблате;1 балл за правильно размещенные стрелки.Расшифровка результата тестаСуммируйте все засчитанные баллы. Если засчитано 4 балла – деменция отсутствует. При любом результате ниже 4 подозревается болезнь Альцгеймера либо деменция другого типа. Чем больше ошибок испытуемый допустит в рисовании часов – тем выше степень тяжести деменцииНаучное обоснование эффективности тестаУченые Университетских Больниц Кливленда (Огайо, США) провели исследование, целью которого было определение эффективности теста «Рисование часов» для выявления болезни Альцгеймера на самых ранних стадиях, а также для выявления наиболее полезных элементов рисунка, позволяющих диагностировать данное заболевание. Были проанализированы рисунки часов 41 пациента старше 39 лет с результатами теста MMSE (представленного ниже) 24 балла и выше.По результатам исследования ученые пришли к выводам, согласно которым наиболее важное диагностическое значение имеет изображение стрелок часов. При совершении двух и более ошибок при рисовании стрелок часов имеется высокая вероятность развития у человека болезни Альцгеймера. В свою очередь, правильное изображение стрелок часов не исключает возможности развития болезни Альцгеймера, однако такая возможность маловероятна. Ссылку на исследование вы найдете в конце статьи.Краткая шкала оценки психического статуса (КШОПС, MMSE)Краткая шкала оценки психического статуса (MMSE – Mini Mental State Examination) – это краткий 30-балльный тест, позволяющий оценить состояние когнитивных функций и степень их нарушения. Он широко используется в различных клиниках для первичной диагностики болезни Альцгеймера, а также для скрининга по мере ее лечения.КШОПС (MMSE) была разработана в 1975 году специалистами в области психиатрии Маршалом Фольстейн, Сьюзан Фольстейн и Полом МакХью. С тех пор данный тест претерпел незначительные изменения, и используется по сей день в клиниках по всему миру.Если кто-либо из ваших родных жалуется на проблемы с кратковременной памятью, концентрацией внимания, устным счетом, речью и другими когнитивными функциями, предложите пройти данный тест. Он достаточно прост, и может быть проведен в домашних условиях.Инструкция по тестированиюОриентация во времени и пространствеИспытуемый должен правильно назвать сегодняшнее число, месяц, год, а также день недели и время года. Также человек должен правильно назвать свое местоположение: название страны, населенного пункта, области, номер дома или название учреждения, этаж.За каждый правильный ответ засчитывается 1 балл. За неправильный ответ – 0 баллов. Таким образом, испытуемый может получить от 0 до 10 баллов.ВосприятиеПопросите испытуемого запомнить три слова, которые вы ему скажете. Затем медленно и отчетливо проговорите три слова: апельсин, окно, пирамида (другой вариант: яблоко, ковер, ключ). После этого попросите человека произнести их.За каждое воспроизведенное слово засчитывается 1 балл. Таким образом, испытуемый может получить от 0 до 3 баллов.Концентрация внимания и устный счетПопросите испытуемого от числа 100 последовательно пять раз вычесть число 7 (вычисления должны производиться в уме). Таким образом, он должен назвать 5 ответов: 93, 86, 79, 72, 65. За каждый правильный ответ засчитайте 1 балл.Если же испытуемый не пожелает производить вычисления, предложите другое задание: произнести слово «ЗЕМЛЯ» наоборот. Засчитывайте по 1 баллу за каждую правильно произнесенную букву. Иными словами, при правильном ответе испытуемый должен произнести «ЯЛМЕЗ», и ему будет засчитано 5 баллов. Если же испытуемый произнесет «ЯМЛЕЗ», будет засчитано только 3 балла, и т.д.Кратковременная памятьИспытуемый должен вспомнить и произнести 3 слова, которые вы просили его запомнить во время тестирования восприятия. За каждое правильное слово засчитывается 1 балл. Таким образом, испытуемый может получить от 0 до 3 баллов.Устная речьПокажите испытуемому наручные часы и попросите назвать этот предмет. То же самое проделайте с канцелярской ручкой. За каждый правильный ответ засчитывайте по 1 баллу.Попросите испытуемого произнести фразу «никаких если, и или но». Если фраза произнесена без ошибок, засчитайте 1 балл.Таким образом, за это задание может быть засчитано от 0 до 3 баллов.Действие в 3 этапаДайте испытуемому лист чистой бумаги и скажите следующее: «Возьмите лист в правую руку, сложите его вдвое и положите на пол». За каждое правильно выполненное действие засчитайте по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 3.ЧтениеДайте испытуемому лист бумаги, на котором четко и разборчиво написана команда «ЗАКРОЙТЕ ГЛАЗА», и попросите его выполнить то, что написано на листе. Если испытуемый закроет глаза, засчитайте 1 балл.ПисьмоДайте испытуемому чистый лист бумаги, и попросите придумать и записать осмысленное предложение на любую тему, в котором будет присутствовать существительное и глагол. Орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки в данном случае не имеют значения. Если пациент написал предложение, засчитайте 1 балл.Копирование рисункаДайте испытуемому чистый лист бумаги и образец рисунка, на котором изображены два пересекающихся равноугольных пятиугольника (как на рисунке ниже). Попросите точно скопировать рисунок. Если испытуемый нарисовал оба пятиугольника, их линии соединены, и они пересекаются так, как на образце, засчитывается 1 балл. Если же в одной из фигур больше/меньше углов, линии разомкнуты или фигуры не пересекаются, балл не засчитывается.Оценка результата тестаРезультат вычисляется путем суммирования баллов, засчитанных за каждое задание теста. Максимально возможный результат – 30 баллов, он соответствует нормальному состоянию когнитивных функций. Чем ниже итоговая сумма баллов, тем тяжелее степень деменции. Результат, в зависимости от суммы набранных баллов, трактуется следующим образом:28 – 30 баллов: когнитивные способности соответствуют норме.24 – 27 баллов: имеются нарушения когнитивных способностей.20 – 23 балла: деменция легкой степени тяжести.11 – 19 баллов: умеренная деменция.0 – 10 баллов: деменция тяжелой степени.Научное обоснование эффективности тестаУченые Университетского фонда медицинских наук (Богота, Колумбия) провели метаанализ, целью которого было исследование эффективности теста MMSE для выявления болезни Альцгеймера у людей с легкими когнитивными нарушениями. В ходе метаанализа были объединены и проанализированы результаты 11 разнородных исследований, в которых были изучены данные 1569 пациентов c легкими когнитивными нарушениями.В ходе метаанализа ученые не нашли доказательств, позволяющих рекомендовать тест MMSE в качестве единственного диагностического метода выявления пациентов с легкими когнитивными нарушениями, у которых может развиться болезнь Альцгеймера. Врачам рекомендуется, помимо теста MMSE, использовать дополнительные методы диагностики. Ссылку на исследование вы найдете в конце статьи.Опросник для родственников (The Alzheimer’s Questionnaire)Этот опросник поможет вам установить, страдает ли близкий вам человек болезнью Альцгеймера, или оснований для беспокойств нет. Тест оценивает все способности человека, страдающие при развитии деменции. Опросник состоит из 21 вопроса. За каждый утвердительный ответ засчитывается 1 или 2 балла, за отрицательный – 0 баллов. Чем больше баллов – тем выше вероятность деменции.Память1. У вашего близкого плохая память? (Да – 1, нет – 0)2. Если проблемы есть, усугубились ли они за последние годы? (Да – 1, нет – 0)3. Ваш близкий задает одни и те же вопросы, повторяет одни и те же истории в течение дня? (Да – 2, нет – 0)4. Забывает ли он о запланированных делах или визитах? (Да – 1, нет – 0)5. Теряет ли он вещи чаще, чем раз в месяц? ИЛИ кладет вещи в случайные места, а потом не может их найти? (Да – 1, нет – 0)6. Высказывает ли подозрения о том, что от него прячут, перекладывают или крадут вещи, когда ему трудно их отыскать? (Да – 1, нет – 0).Ориентирование во времени и пространстве1. Часто ли ваш близкий с трудом вспоминает время суток, сегодняшнее число, месяц, год? ИЛИ использует ли он календарь или другие источники по несколько раз за день, чтобы вспомнить сегодняшнее число? (Да – 2, нет – 0)2. Он теряет ориентацию в незнакомых местах? (Да – 1, нет – 0)3. Испытывает ли он неуверенность и замешательство при нахождении вне дома или в поездках? (Да – 1, нет – 0)Функциональные возможности1. Испытывает ли ваш близкий затруднения при обращении с деньгами, например, при расчете сдачи во время покупок? (Да – 1, нет – 0)2. Испытывает ли он затруднения при оплате счетов или при обращении с финансами? (Да – 2, нет – 0)3. Отражаются ли его проблемы с памятью на регулярности приема лекарств? (Да – 1, нет – 0)4. Ваш близкий испытывает трудности с вождением автомобиля? ИЛИ он прекратил водить автомобиль по причинам, не связанным с физическими ограничениями? (Да – 1, нет – 0)5. Испытывает ли он затруднения в обращении с бытовой техникой (микроволновая печь, плита, будильник и т.д.)? (Да – 1, нет – 0)6. Испытывает ли он трудности (не связанные с физическими ограничениями) с делами по дому? (Да – 1, нет – 0)7. Ваш близкий бросил или значительно сократил время, уделяемое прежним интересам (спорт, рыбалка, любимое ремесло и т.д.) по причинам, не связанным с физическими ограничениями? (Да – 1, нет – 0)Зрительно-пространственная ориентация1. Ваш близкий теряется в привычных местах (недалеко от собственного дома)? (Да – 2, нет – 0)2. Бывает ли так, что он выбирает неправильное направление движения? (Да – 1, нет – 0)Речь1. Бывает ли так, что ваш близкий не может припомнить подходящие слова в разговоре (кроме имен и названий)? (Да – 1, нет – 0)2. Он путает имена членов семьи или близких знакомых? (Да – 2, нет – 0)3. Бывает ли так, что ваш близкий не сразу узнает знакомого ему человека? (Да – 2, нет – 0)Расшифровка результатовЕсли вы получили менее 5 баллов, значит, у вашего близкого нет признаков деменции.Если результат находится в промежутке между 5 и 14 баллами, вашему близкому следует обратиться за медицинской помощью, поскольку у него есть признаки умеренных когнитивных расстройств, которые в будущем могут развиться в деменцию, в т.ч. альцгеймеровского типа.Если вы получили более 14 баллов, то, наиболее вероятно, у вашего близкого уже развилась деменция, и ему необходимо обратиться за медицинской помощью как можно скорее.Разработка и научное обоснование эффективности опросникаВ ноябре 2010 года в журнале «Болезнь Альцгеймера» были опубликован пилотный проект вышеприведенного опросника. Его разработка, анализ и исследование проводились группой ученых при поддержке Научно-исследовательского института здоровья Banner Sun (Аризона, США) и ряда других научно-медицинских центров. Ученые исследовали эффективность и возможности применения вышеприведенного опросника для более информативной оценки деменции.В ходе исследования анкету заполнили информаторы 188 пациентов, 50 из которых обладали нормальными когнитивными способностями, у 69 были выявлении легкие нарушения когнитивных функций, а у 69 – диагностирована болезнь Альцгеймера. Согласно результатам исследования, была обнаружена высокая чувствительность и специфичность данного опросника для выявления как легких, так и тяжелых нарушений когнитивных функций. В то же время ученые отметили, что данный опросник не предназначен для полной замены диагностического обследования лиц с когнитивными нарушениями. Полный текст исследования вы найдете по ссылке в конце статьи.Как предотвратить болезнь Альцгеймера? 10 полезных советов1. Не позволяйте мозгу ленитьсяЧитайте книги, решайте математические задачи, играйте в шахматы (если не умеете – научитесь). Если вы мечтали изучить какой-нибудь иностранный язык, но прежде было не до того – сейчас самое время. Научитесь играть на музыкальном инструменте. В целом, любая деятельность, заставляющая мозг работать и получать новые знания, существенно снижает риск болезни Альцгеймера.2. Общайтесь, не уходите в себяЧеловек не может оставаться здоровым без общения с другими людьми, причем независимо от возраста. Проводите больше времени с родными, детьми и внуками. Поддерживайте отношения с друзьями, особенно с веселыми и положительными людьми. Участвуйте в общественных мероприятиях, заводите новые знакомства.3. Больше двигайтесьЕще одна «питательная среда» для болезни Альцгеймера – малоподвижный образ жизни. Для профилактики деменции необязательно заниматься профессиональным спортом. Замените просмотр телевизора прогулкой или пробежкой по стадиону. Займитесь аэробикой, гимнастикой или йогой, посещайте бассейн. Также врачи рекомендуют пожилым людям заниматься скандинавской ходьбой. Не отчаивайтесь, если первая тренировка дастся вам с трудом – со временем тело приспособится к регулярным нагрузкам, и вы не сможете без них обходиться.4. Ешьте больше овощей и фруктовОбогатите свой рацион фруктами, овощами и ягодами. В свежих растительных продуктах содержится вещество физетин, которое замедляет старение клеток и предотвращает развитие воспалительных процессов в организме.5. Потребляйте незаменимые жирные кислотыВ первую очередь это касается Омега-3. Данное вещество содержится в морской рыбе и рыбьем жире, семенах льна, брюссельской и цветной капусте, а также в грецких орехах и яйцах.6. ВысыпайтесьПроводите во сне не менее 7-8 часов в сутки, и старайтесь придерживаться естественного режима сна и бодрствования. Недосыпание приводит к повышенной секреции гормона стресса – кортизола, который способствует развитию болезни Альцгеймера.7. Не поддавайтесь стрессуУровень кортизола, способствующего развитию сенильной деменции, повышается также в результате регулярных психоэмоциональных стрессов. Научитесь мыслить позитивно – это не только сделает вас счастливее, но и убережет от опасного заболевания.8. Откажитесь от сладкогоВ последнее время наблюдается резкий скачок заболеваемости сахарным диабетом, особенно у людей пожилого возраста. А это заболевание существенно повышает риск болезни Альцгеймера. Если вам трудно полностью отказаться от сладкого, по крайней мере, сведите его количество к минимуму, а очередную конфету или сладкую булочку замените свежим фруктом.9. Откажитесь от вредных привычекКурение, употребление алкоголя и переедание (а как следствие – лишний вес) – эти привычки не приносят пользу никому, вне зависимости от возраста. А в пожилые годы они особенно опасны, поскольку провоцируют развитие деменции.10. Контролируйте давлениеПо данным Всемирной организации здравоохранения, повышенное артериальное давление является одним из основных факторов, предрасполагающих к развитию болезни Альцгеймера.

