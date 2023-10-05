Врач рассказал, как защитить себя от червей-паразитов

Черви-паразиты могут попасть в организм человека через укусы кровососущих комаров или от животных, после чего они развиваются в коже или сердце, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По словам эксперта, чтобы защититься от паразитов, необходимо соблюдать меры гигиены и обрабатывать питомцев от блох и глистов.Есть такое заболевание — дирофиляриоз, и действительно, заражение человека происходит трансмиссивным путем через укусы кровососущих комаров. Черви могут развиваться в коже или сердце человека, это две разновидности одного заболевания. И надо сказать, что хотя для человека это не типичное заболевание, количество зараженных людей прямо пропорционально количеству животных в регионе, — заявил врач.По словам Шелякова, передавать опасную инфекцию могут собаки и число подобных случаев заражения постепенно растет. Чтобы противостоять попаданию червей-паразитов в организм, необходимо выполнять ряд простых правил и не забывать своевременно обращаться к врачу.Точных рекомендаций нет, как этому противостоять. Я бы посоветовал обрабатывать животных от блох, глистов и других паразитов, соблюдать меры гигиены. Если человек уже заболел, то единственный вариант — это обратиться к дерматологу. Черви — это живой организм, из-за них оказывается нагрузка на органы, снижается иммунитет. Подкожные и сердечные формы могут вызывать эмболию, то есть затрудняют движение крови по сосудам. Впоследствии это влечет к инфаркту или инсульту, то есть летальному исходу, — подытожил доктор.Врач-эпидемиолог Вадим Покровский ранее дал советы по избавлению от постельных клопов. По его словам, эти паразиты не являются переносчиками вирусных и других заболеваний, но жизнь по соседству с этими кровососущими все равно доставляет массу неудобств. Важно помнить, что клопы не терпят низких температур и обитают в теплых условиях.

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