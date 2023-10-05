Ежедневные ритуалы красоты, которые помогут выглядеть моложе

Остановить время невозможно, поэтому приходится продлевать себе молодость другими способами. Быть неотразимой можно и не прибегая к помощи пластических хирургов.Солнцезащитный кремДерматологи в один голос говорят о том, как важно пользоваться средствами, которые защищают от воздействия ультрафиолетовых лучей. Причем делать это нужно ежедневно и даже в пасмурную погоду. Согласно исследованиям, люди, регулярно использующие санскрин, выглядят моложе тех, кто это этого не делает.Больше смехаНедаром говорят, что смех продлевает жизнь. Когда человек хохочет, работа многих его органов улучшаются: поступает больше кислорода, ускоряется сердечный ритм, улучшается кровообращение и даже повышается иммунитет. Смех также помогает укрепить мышцы живота и провести естественный “массаж” лица, а еще служит мощнейшим антидепрессантом. Да и люди, которые часто улыбаются, выглядят намного привлекательнее.Зеленый чайВрачам давно известно, что кофе обезвоживает организм, а это точно не поможет выглядеть молодо, ведь в первую очередь от обезвоживания страдает именно кожа. Лучше приучить себя каждый день выпивать по чашечке зеленого чая. В нем содержится большое количество антиоксидантов и ферментов, которые помогают в борьбе с морщинами, а также замедляют распад коллагена и эластина.Крем для рукВажно следить не только за своим лицом, но и за руками. Кожа на них тонкая и нежная, поэтому сразу выдает признаки старения. Внешние факторы тоже негативно сказываются на состоянии рук, поэтому даже у еще молодых девушек они могут выглядеть значительно старше реального возраста. Поэтому старайтесь использовать увлажняющий крем каждый день. Только в плюс, если он тоже будет обладать солнцезащитными свойствами.СольИменно она задерживает воду в организме, провоцируя появление отеков, что делает лицо более опухшим и визуально прибавляет несколько лишних килограмм. Постарайтесь минимизировать употребление соли, и вы заметите, что стали выглядеть намного моложе.Здоровый сонВо время сна организм человека вырабатывает эстрогены и прогестерон, которые ответственны за регенерацию кожи. Именно поэтому с утра кожа выглядит намного лучше, чем на протяжении оставшегося дня. Придумайте какое-нибудь успокаивающее дело, которое будет расслаблять вас перед отходом ко сну. Например, слушайте медитации или пейте ромашковый чай.

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