Кардиолог Деревянкина рассказала, какой бывает боль в груди при стенокардии

Врач-кардиолог Диана Деревянкина: такое состояние как стенокардия характеризуются болью и дискомфортом в грудной клетке.Кардиолог Деревянкина рассказала, какой бывает боль в груди при развитии стенокардии. Медик отметила, что она может носить жгучий, давящий характер.«Боль может распространяться в левую руку, плечо, лопатку, левую половину шеи. Чаще всего она возникает при физической нагрузке (ходьба, бег, подъем по лестнице) и проходит самостоятельно после прекращения нагрузки или приема нитроглицерина», - поделилась врач-кардиолог Деревянкина .Она добавила, что такая боль часто говорит о недостаточном поступлении к сердцу кислорода. Как правило это бывает связано с возникновением и увеличением в артериях и сосудах холестериновых бляшек. Иногда вместе с болью в груди при стенокардии появляется одышка, также обостряющаяся в моменты увеличения физических нагрузок.Дополнительно Деревянкина сообщила, что если человек страдает диабетом, он может не ощущать болевых симптомов.В редких случаях боль в груди при стенокардии возникает, когда человек находится в состоянии покоя.

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