Причины потери зрения из-за катаракты - от процессов старения до травм

Хотите знать, почему возникает катаракта и какие факторы риска могут этому способствовать? Мы объясним различные причины катаракты, чтобы лучше понять это распространенное заболевание глаз.Естественный процесс старенияКатаракта часто связана с возрастом. В норме хрусталик глаза прозрачный и гибкий, что позволяет ему менять форму по мере необходимости. Однако с возрастом гибкость хрусталика глаза снижается, что может привести к помутнению."Около 90 процентов всех случаев катаракты связаны с возрастом", - говорит врач общей практики Александрова Елена.Диабет и другие метаболические заболевания"Еще одной причиной катаракты может быть сахарный диабет. При сахарном диабете содержание сахара в глазной жидкости увеличивается, что приводит к тому, что избыток сахара откладывается в хрусталике и делает его мутным".Другие метаболические заболевания, такие как дефицит кальция или гиперактивность паращитовидной железы, также могут привести к катаракте.Заболевания глаз и травмы глазКатаракта также может быть вызвана другими заболеваниями глаз, такими как воспаление глаз или тяжелая близорукость. Травмы глаз также могут спровоцировать катаракту.Наследственность и инфекционные заболеванияГенетические дефекты или инфекционные заболевания во время беременности могут привести к рождению ребенка с катарактой.Редкие причины"В редких случаях катаракту могут спровоцировать дефекты метаболизма хрусталика, неправильное питание, интенсивное курение, радиоактивное излучение и ультрафиолет (УФ-свет)", - объясняет Александрова.Симптомы и диагностикаДиагностика катаракты требует детального обследования у офтальмолога."Симптомы могут включать ухудшение зрения и повышенную чувствительность к свету".Важно, чтобы родственники знали симптомы катаракты и могли правильно их интерпретировать, поскольку пострадавшие часто неправильно оценивают ухудшение зрения или игнорируют его.Многие люди беспокоятся о развитии катаракты с возрастом. Но знаете ли вы, что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы защитить свои глаза и снизить риск заболеваний?Защитите свои глаза: профилактики катарактыМногие люди не осознают, что катаракту – одну из наиболее распространенных причин потери зрения – в некоторых случаях можно предотвратить. В этой статье вы найдете полезную информацию и практические советы, которые помогут сохранить здоровье глаз.Носите защитные очкиОдним из наиболее важных способов предотвращения катаракты является защита глаз."Всегда следует надевать защитные очки при выполнении ручной работы, при которой можно травмировать глаза, например, при шлифовке или сверлении. Не менее важна защита от УФ-излучения", - говорит врач.Хорошие солнцезащитные очки защитят ваши глаза, когда вы находитесь на солнце. В солярии также следует носить защитные очки.Регулярные осмотрыЕще одна важная профилактическая мера – регулярные осмотры у офтальмолога."Начиная с 40 лет, вам следует проверять зрение каждые 12–24 месяца. Регулярная проверка зрения позволяет обнаружить катаракту на ранней стадии, даже если симптомы едва заметны", - советует врач Александрова.

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