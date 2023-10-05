Найдена потенциальная мишень для лечения кожных заболеваний

Команда исследователей из Института биомедицинских наук Тринити (TBSI) выявила потенциальный объект для лечения гнойного гидраденита (ГС) - изнурительного кожного заболевания, характеризующегося хроническим воспалением кожи и продолжительным течением.Несмотря на то, что ГС влияет на до 1% населения, оно часто остается недооцененным и недиагностированным. Учитывая высокую распространенность заболевания, его отрицательное воздействие на качество жизни и ограниченные средства лечения, существует потребность в эффективных методах терапии, и необходимы новые лечебные подходы, сообщает Центральная Служба Новостей.В ходе нового исследования ученые выявили значительное увеличение количества провоспалительных иммунных клеток в коже у пациентов с ГС. Среди этих иммунных популяций, обычно не характерных для здоровой кожи, включались клетки Th17, B-клетки, плазматические клетки и нейтрофилы. Анализируя генетические профили тысячи отдельных клеток, исследователи отметили, что гены и молекулярные маршруты, связанные с клетками Th17, цитокинами IL-17 и IL-1?, а также воспалительным комплексом NLRP3, известным как "воспалительная сома", были активированы при ГС.Что касается выявления потенциальной цели для лечения, исследователи затем продемонстрировали, что блокирование этой воспалительной сомы NLRP3 с использованием низкомолекулярного ингибитора значительно снижает выделение ключевых медиаторов воспаления в образцах кожи пациентов с ГС. Низкомолекулярные ингибиторы, нацеленные на NLRP3, могут предоставить новые перспективы в лечении, дополняя существующие методы биологической терапии, которые в настоящее время одобрены (или, возможно, будут одобрены) для лечения ГС.

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