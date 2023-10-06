Врачи назвали две каши для снижения уровня холестерина в крови

Правильный уровень холестерина в крови является залогом отсутствия серьезных проблем со здоровьем, а снизить его помогают некоторые каши. Об этом заявили эндокринолог Зухра Павлова и диетолог Ирина Торопыгина.«Употребление всего трех граммов волокон овса помогает снизить уровень холестерина до 23 процентов», – сказала Павлова.В овсянке содержится бета-глюкан – это особые волокна, которые растворяются и связывают холестерин. Важно, чтобы овсяная каша была из грубых хлопьев, варить ее тоже не нужно: достаточно за полчаса до еды залить хлопья холодной кипяченой водой. Еще одно полезное для снижения уровня холестерина в крови блюдо – это ячневая каша. Она способствует нормализации работы кишечника и печени, очищает организм и выводит из него холестерин.Помимо этого, в ячневой каше много витамина РР, полезного для сосудов. Диетолог Торопыгина также посоветовала добавлять в каши и другие блюда миндаль, авокадо, свеклу и томаты. Эти продукты эффективно борются с вредным холестерином.

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