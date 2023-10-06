Врач делится простой техникой дыхания, которая «защищает вас от болезней»

В пожилом возрасте вероятность заболевания более вероятна, но простая техника дыхания может помочь сохранить хорошее здоровье.Врач рекомендовал людям перейти с дыхания через рот на нос.«Дыхание через нос действительно может улучшить функцию легких, кровеносных сосудов и даже пространственное восприятие, а также может защитить вас от болезней», — говорит ЛОР-врач Бондаренко Сергей . «Дыхание носом может быть одним из самых простых способов улучшить свое здоровье и благополучие».Ссылаясь на недавнее исследование, доктор подробно рассказал о том, как дыхание через нос связано с улучшением здоровья мозга.«Двадцать два добровольца прошли тест на память, пока они находились в сканере мозга. Когда они дышали через нос, они работали лучше, и сканирование показало, что их мозг работал более эффективно, чем когда они дышали через рот», - рассказывает Бондаренко.Другое исследование показало, как дыхание через нос может улучшить пространственное восприятие. Ученые в Израиле проверяли способность добровольцев мысленно манипулировать трехмерными формами, измеряя их мозговые волны и то, как они дышат.Исследователи заметили, что всякий раз, когда участники вдыхали через нос, активность мозга, связанная с этой задачей, увеличивалась, и они выполняли задачу более точно.Что касается того, почему дыхание через нос может быть так полезно для вашего здоровья, у доктора есть теория.«Это может быть связано с тем, что носовое дыхание повышает уровень оксида азота, что, в свою очередь, увеличивает приток крови к легким, повышая уровень кислорода в крови», — сказал он.Полость носа вырабатывает оксид азота. Оксид азота «генерируется в нашем организме и выполняет основную функцию регулирования сердечно-сосудистой функции».Таким образом, он расширяет кровеносные сосуды, облегчает кровоток и снижает кровяное давление. Высокие концентрации оксида азота также могут играть роль в иммунной системе, уничтожая бактерии и вирусы. С другой стороны, хроническое дыхание через рот связано с сухостью во рту, кариесом и воспалением десен.«Постарайтесь осознать это и начните дышать через нос, вот мой совет», - резюмирует Бондаренко.Если вы сможете сохранить свою иммунную систему сильной, у вас будет больше шансов противостоять вторжению вируса простуды. Врач Бондаренко рассказывает как это сделать.1. Оцените качество снаМы знаем, легче сказать, чем сделать. Но дело в том, что недостаточный сон наносит ущерб вашей иммунной системе. «Точный механизм того, как лишение сна происходит, не совсем ясен, но некоторые исследования показали, что оно нарушает функционирование Т-клеток и увеличивает количество воспалительных цитокинов, которые уменьшают нашу способность бороться с простудой и грипп.2. Ешьте растительную пищу«Фрукты, овощи и цельнозерновые продукты содержат большое количество антиоксидантов, которые имеют решающее значение для восстановления клеток и укрепляют вашу иммунную систему».Они минимизируют нагрузку на иммунную систему, чтобы она могла лучше бороться с инфекциями.3. Не прикасайтесь к глазам, рту и носуЭто прямые точки входа для микробов, и капли из дыхательных путей распространяются быстро, когда вы кашляете или чихаете.

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