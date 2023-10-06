Корейские ученые выявили механизм снижения холестерина куркумином

Возрастает интерес к куркумину, как к потенциальному средству для защиты от сердечно-сосудистых заболеваний. Куркумин снижает уровень общего холестерина и холестерина низкой плотности (LDL-холестерина) в крови, сообщается на портале NIH.Исследование учёных из Ewha Womans University (Южная Корея) было проведено с целью более глубокого изучения механизма, с помощью которого куркумин оказывает гипохолестеринемическое воздействие (снижение уровня холестерина в крови). Основным фокусом стал фермент холестерин-7а-гидроксилаза (CYP7A1), который регулирует процесс образования желчных кислот из холестерина.В рамках эксперимента, самцам крыс породы Sprague-Dawley в течение 8 недель предлагали два типа диеты: одну с высоким содержанием жиров (45%) и другую с добавлением куркумина (0,1% мас./мас.). Важно отметить, что диета с куркумином привела к значительному снижению уровня триглицеридов в сыворотке крови на 27%, общего холестерина на 33,8% и холестерина LDL на 56% по сравнению с группой, употреблявшей стандартную диету. Кроме того, диета с куркумином снизила индекс атерогенности (меру риска сердечно-сосудистых заболеваний) на 48% по сравнению с контрольной группой (P

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