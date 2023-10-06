Врач Алентов назвал единственный витамин, необходимый большинству людей осенью
По словам специалиста, единственный витамин, который может быть необходим большинству людей осенью, — это витамин D.
«Сейчас в мировой практике значительно реже диагностируются заболевания, вызванные именно нехваткой витаминов. Единственный витамин, прием которого оправдан для большинства, — это витамин D. Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в нашей полосе недостаточно для обеспечения его в нужном количестве», — рассказал Игорь Алентов.
Врач рекомендует включать в рацион рыбу, икру, яичный желток, молоко и чаще гулять, особенно в солнечные дни.
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