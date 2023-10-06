Врач Алентов назвал единственный витамин, необходимый большинству людей осенью

Врач общей практики Игорь Алентов развеял миф об осеннем дефиците витаминов.

По словам специалиста, единственный витамин, который может быть необходим большинству людей осенью, — это витамин D.

«Сейчас в мировой практике значительно реже диагностируются заболевания, вызванные именно нехваткой витаминов. Единственный витамин, прием которого оправдан для большинства, — это витамин D. Он синтезируется в коже под воздействием света, а солнечных дней в нашей полосе недостаточно для обеспечения его в нужном количестве», — рассказал Игорь Алентов.

Врач рекомендует включать в рацион рыбу, икру, яичный желток, молоко и чаще гулять, особенно в солнечные дни.

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