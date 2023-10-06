Обязательно при планировании семьи: что нужно знать о болезни Грейвса

Россияне часто сталкиваются с заболеваниями щитовидной железы, независимо от региона. Основная причина — недостаток йода в рационе. Однако не менее распространено и другое состояние, не связанное с дефицитом йода, — болезнь Грейвса, которая особенно часто встречается у женщин.Болезнь Грейвса, также известная как Базедова болезнь или диффузный токсический зоб, относится к аутоиммунным заболеваниям — тем состояниям, при которых наш иммунитет атакует собственные клетки нашего организма, принимая их за чужеродные. Мишени в каждом случае разные, при болезни Грейвса иммунная система вырабатывает антитела к рецепторам для тиреотропного гормона (ТТГ).Болезнь Грейвса — не совсем типичное аутоиммунное заболевание, потому что антитела не уничтожают клетки щитовидки, а связываются с ними и изменяют их гормональную активность. Именно поэтому в число трех основных симптомов входит увеличенная щитовидная железа, так называемый зоб. Остальные признаки — учащенное сердцебиение и пучеглазие.От этого заболевания в основном страдают женщины: у них оно диагностируется в 5 раз чаще. Однако главные факторы риска не зависят от пола. В их числе: наследственность, инфекции, курение, сильный стресс и избыток йода. Перечисленные выше симптомы (зоб, пучеглазие и учащенное сердцебиение) встречаются примерно у каждого второго пациента с этим диагнозом. Помимо этого болезнь Грейвса может проявляться бессонницей, нарушением менструального цикла, ломкостью ногтей и волос, тремором рук или всего тела, эмоциональной возбудимостью. Поражение щитовидной железы имеет много «масок». Поэтому сначала пациенты обращаются к гинекологу, кардиологу, гастроэнтерологу и даже психиатру.Болезнь Грейвса угрожает здоровью человека и требует внимания в любом случае. Однако особенно важно вовремя обнаружить ее тем, кто планирует пополнение в семье или уже вынашивает ребенка. Проблемы со щитовидкой у матери с высокой вероятностью негативно скажутся на правильном развитии ребенка, а ее антитела к рецепторам ТТГ способны проникать через плаценту и атаковать клетки щитовидной железы плода, еще сильнее усугубляя ситуацию.Провести терапию болезни Грейвса вовремя важно потому, что в большинстве случаев для этого назначается либо операция по удалению части щитовидки, либо курс терапии радиоактивным йодом I-131, которые несовместимы с вынашиванием ребенка. Это еще одна причина, по которой крайне важно обнаружить болезнь до беременности.Мониторинг функции щитовидной железы — это анализы на гормоны, которые желательно ежегодно контролировать. Если вы в зоне риска, планируете беременность или есть подозрительные симптомы, то в программу обследования щитовидной железы необходимо добавить анализ на антитела к рецепторам ТТГ. Наличие в крови антител к рецепторам ТТГ — надежный способ вовремя распознать болезнь и получить ценную информацию для терапии потенциальных осложнений как у матери, так и у ребенка.

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