Вот 7 лучших завтраков, которые помогут снизить высокий уровень холестерина
Высокий уровень холестерина может незаметно нанести ущерб вашим артериям, повышая риск сердечных заболеваний и инсульта. Поэтому очень важно контролировать содержание жиров, прежде чем разовьются серьезные проблемы со здоровьем.
К счастью, по мнению врача, начало дня с хорошего завтрака может стать первым шагом к снижению уровня холестерина.
«Включение следующих продуктов в сбалансированный рацион, наряду с ограничением насыщенных и трансжиров, может способствовать лучшему контролю уровня холестерина и общему здоровью сердца», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
1. Овес
Основной ингредиент популярного продукта для завтрака содержит растворимую клетчатку, которая помогает снизить уровень «плохого» холестерина.
«Овес содержит растворимую клетчатку, в частности бета-глюканы, которые могут снизить уровень холестерина за счет уменьшения его всасывания в кишечнике».
2. Ягоды
После того, как вы приготовили кашу из овсяных хлопьев, снижающих уровень холестерина, вы можете добавить немного ягод, чтобы максимизировать воздействие завтрака на воскообразное вещество.
Черника, клубника и малина , наполненные антиоксидантами и клетчаткой, могут помочь предотвратить окисление плохого холестерина, снижая вероятность образования бляшек в артериях, объяснил врач.
3. Орехи
Еще одной полезной для сердца добавкой к завтраку могут быть орехи, поскольку содержание в них полезных жиров может повысить уровень холестерина.
"Миндаль и грецкие орехи, богаты ненасыщенными жирами, клетчаткой и растительными стеролами, создавая мощный коктейль, который может контролировать уровень холестерина".
4. Греческий йогурт
По словам врача, этот популярный вариант завтрака, богатый белком и пробиотиками, может помочь насытиться и снизить общее потребление калорий.
Более того, содержание пробиотиков может оказать положительное влияние на здоровье кишечника и метаболизм холестерина.
5. Цельнозерновой тост
Выбор альтернативы цельнозерновым продуктам вместо рафинированных может увеличить потребление клетчатки.
«Клетчатка может помочь снизить уровень плохого холестерина и улучшить здоровье сердца», — сказал он.
6. Авокадо
Сочетание цельнозернового хлеба с авокадо может стать еще одним идеальным выбором для снижения уровня холестерина.
Авокадо является источником мононенасыщенных жиров, особенно олеиновой кислоты, которые могут улучшить липидный профиль крови и снизить уровень плохого холестерина, поделился врач.
7. Яйца
Хотя яйца содержат холестерин, они также являются хорошим источником полезных жиров, белков и других питательных веществ, включая витамин B12, витамин D, рибофлавин, холин и селен, что делает их полезными для здоровья сердца.
«Для большинства людей умеренное потребление яиц (несколько раз в неделю) вряд ли существенно повлияет на уровень холестерина», — добавил врач.
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