Кардиолог Протасов перечислил привычки, предотвращающие болезни сердца

Как и все заболевания, болезни сердца легче предотвратить, чем лечить. Для этого можно придерживаться ряда полезных правил, заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики сети клиник «Атлас» Владимир Протасов.«Снижайте количество соли – соленые продукты задерживают жидкость, что увеличивает нагрузку на сердце. Не забывайте, что много натрия содержится в хлебе, беконе, попкорне, соевом соусе, бульонных кубиках. Контролируйте количество этих продуктов и реже добавляйте соль в блюда. ВОЗ рекомендует ограничиться 5 г соли», – отметил врач.В противовес нужно снабжать организм большим количеством калия. Продукты с этим веществом нормализуют артериальное давление. Больше всего калия содержится в фасоли, орехах, горохе, шпинате, капусте и бананах. Имейте в виду, что термическая обработка снижает содержание калия в продуктах.На работу сердца негативно влияет большое количество употребляемого сахара. Добавленные сахара также повышают давление. Стоит помнить, что уменьшать нужно количество обработанных продуктов, а не фруктов, где содержится сахар природного происхождения.Обращайте внимание на количество магния в организме. Это вещество регулирует синтез белка, уровень глюкозы, давление и сердечный ритм. Магний содержится в шпинате, бобовых, орехах и цельнозерновых продуктах.Для обеспечения здоровой работы сердца также важно отказаться от вредных привычек: курения и потребления алкоголя.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки