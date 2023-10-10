Флеболог Белкин назвал ходьбу лучшей профилактикой варикоза

Специалист рассказал, как избежать расширения вен на ногах.Для того, чтобы во взрослой жизни ребенок не страдал от варикоза, не нужно его перекармливать, рассказал в Телеграм-канале доктора Павловой врач-флеболог Александр Белкин.Что касается взрослых, здесь есть основные правила профилактики, которые помогут снизить риск возникновения варикоза. Во-первых, нужно уделять достаточное время ходьбе, заявил специалист. Также полезными будут езда на велосипеде, бег и плавание.Также Белкин рекомендует принимать контрастный душ, который по праву можно считать зарядкой для сосудов. Заканчивать его надо холодной водой.Еще одна привычка, от которой стоит оказаться, – сидеть нога на ногу. А при сидячей работе рекомендовано проводить каждые полчаса разминку для ног.

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