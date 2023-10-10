Врач рекомендует очень вкусный овощ, который снижает "плохой" холестерин

По словам врача, популярный ингредиент пасты может контролировать уровень холестерина и принести пользу здоровью сердца.Помидоры, характеризующиеся сладким, но острым вкусом, представляют собой нечто большее, чем просто вкусную основу для различных блюд.«Действительно вкусные» фрукты, наполненные питательными веществами, такими как витамин С, калий и фолиевая кислота, также могут контролировать уровень холестерина», - говорит врач-нутрициолог Котельницкий Никита специально для МедикФорум.Доктор объяснил, что помидоры также содержат специальный пигмент ликопин, который является мощным антиоксидантом, отвечающим за яркий красный цвет фруктов и многочисленные преимущества для здоровья.От снижения риска возникновения различных видов рака до улучшения здоровья кожи – у ликопина есть много полезных свойств. Врач объяснил, что это также может «улучшить» здоровье вашего сердца и снизить высокий уровень холестерина.«В недавнем обзоре шести исследований ученые обнаружили, что употребление от одной до полутора чашек томатного сока ежедневно в течение в среднем шести недель может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, у людей, которые пили томатный сок, снизился уровень ЛПНП или «плохого» холестерина».Этот тип холестерина ответственен за закупорку артерий и повышает риск серьезных проблем со здоровьем, от болезней сердца до инсульта. С другой стороны, было обнаружено, что помидоры повышают уровень холестерина ЛПВП, также известного как хороший тип.Последствия сердечно-сосудистых заболеванийХолестерин ЛПВП может помочь абсорбировать холестерин ЛПНП из крови и переносить его обратно в печень, где он вымывается из организма. Более того, высокий уровень холестерина ЛПВП также может снизить риск сердечных заболеваний и инсульта.Хотя сырые помидоры могут повысить уровень ликопина в вашем рационе, врач рекомендовал отдавать предпочтение сокам, соусам из свежих или консервированных помидоров или даже кетчупу.Приготовление помидоров значительно увеличивает количество ликопина, которое вы можете усвоить.«Тепло разрушает толстые клеточные стенки помидоров, делая ликопин и другие соединения томатов более доступными для вашего организма», - объясняет врач-нутрициолог.По словам врача, вам следует стремиться к потреблению около 30 миллиграммов ликопина.Употребление томатного салата может дать вам пять или 10 миллиграммов ликопина, но в 100 граммах томатного соуса содержится около 50 миллиграммов.«Готовьте помидоры и пейте томатный сок, он будет восхитительным на вкус и может даже защитить вас от некоторых форм рака. И ваши артерии и ваша кожа тоже скажут вам спасибо», - говорит Котельницкий.

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