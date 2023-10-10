От стресса до рака: пять причин, почему волосы выпадают прямо с луковицей

Если на расческе постоянно остается много волос, а косметические средства и витамины не помогают улучшить состояние, стоит забеспокоиться. Никто не хочет страдать от облысения, поэтому важно выяснить его причину.Периоды усиленного выпадения волос хоть раз в жизни случались у каждого человека. Обычно это проходит само по себе.Но иногда волосы выпадают настолько сильно, что на голове образуются залысины и проплешины. О вероятных причинах облысения рассказала Александра Филева, врач-дерматовенеролог.Опасный признак — больше 100 волос в деньПо-научному облысение называют алопецией. О ней говорят, если в день у человека выпадает более 100 волос. Причем волосы могут сыпаться не только на голове, но и на других частях тела, например на лице, руках или ногах.Самый распространенный вид алопеции — андрогенная, она возникает из-за генетических нарушений. Чаще всего с ней сталкиваются мужчины, они могут начать терять волосы уже в 20 лет. У женщин андрогенная алопеция обычно проявляется в 40–50 лет, зачастую процесс активизируется в период менопаузы.При таком облысении волосяная линия у лба постепенно поднимается выше, может появиться залысина на макушке. Андрогенная алопеция трудно лечится, а для радикальных изменений обычно требуется пересадка волос.«Но часто активное выпадение волос — это не признак алопеции, а временная ситуация, связанная со стрессом, некоторыми заболеваниями, недостатком питания или сна», — объясняет врач.1. СтрессСтресс может оказывать значительное влияние на состояние волос и способствовать их выпадению по нескольким причинам. Так, под воздействием эмоциональных переживаний волосы раньше времени резко входят в фазу покоя, а затем постепенно выпадают. При этом данная фаза в среднем длится около 4 месяцев, за это время корень волоса перемещается к поверхности кожи и выпадает, поэтому проблема проявляется не сразу.Обычно человек даже не может связать случившееся со своим эмоциональным состоянием. Кроме того, при стрессе нарушается баланс гормонов, особенно адреналина и кортизола. Они нарушают кровообращение кожи головы, из-за этого фолликулы не получают необходимого питания, волосы истончаются и выпадают.2. Себорейный дерматитСеборейный дерматит — хроническое воспалительное заболевание, при котором кожа производит избыточное количество кожного сала. На его фоне у человека может возникнуть так называемая себорейная алопеция, которая помимо выпадения волос характеризуется зудом и болью, а также отделением чешуек кожи (перхоти).Хроническое воспаление кожи головы негативно воздействует на волосяные фолликулы, за счет нарушения питания волосяного сосочка укорачивается фаза роста и ускоряется фаза активного выпадения. Выпадение усиливается еще и потому, что человек часто чешет кожу и отрывает волоски.3. Особенности ухода за волосамиИногда волосы выпадают по причинам, не связанным с проблемами со здоровьем. Так, к появлению залысин может привести использование жесткой расчески, наращивание волос, химический или термический ожог при окрашивании или, например, химической завивке. Справиться с таким облысением проще всего — достаточно поберечь волосы и на время отказаться от травмирующих уходовых процедур.4. Строгая диетаДиеты, которые жестко ограничивают калорийность рациона или убирают из него целые группы продуктов, негативно влияют на состояние волос и способствуют их выпадению. Это связано с недостатком важных питательных веществ, которые играют ключевую роль в здоровье волос:дефицит белка приводит к истончению;недостаток жирных кислот омега-3 и омега-6 замедляет процесс обновления;нехватка витаминов А и D, железа, цинка, биотина ослабляет волосяные фолликулы.5. Онкологические заболеванияНа состояние волос негативно влияют не сами онкологические заболевания, а препараты для их лечения. Дело в том, что одно из основных свойств раковых клеток — быстрое бесконтрольное деление. В этом их опасность и в то же время точка приложения для терапии.Но таким же свойством обладают и клетки волосяных фолликулов, поэтому многие противоопухолевые средства нокаутируют как своих, так и чужих, поэтому гибнут клетки не только опухолей, но и волос. Это приводит к появлению на голове, теле и других частях тела залысин. При этом облысение заканчивается практически сразу после завершения курса лечения.Надо к врачуПонять точную причину облысения может только врач. Для этого ему понадобятся результаты анализов крови и комплексного исследования кожи головы и волос. Лечение зависит от диагноза. С некоторыми видами алопеции можно справиться медикаментозно, в других случаях помогает только оперативное вмешательство, но часто достаточно немного подождать и подкорректировать образ жизни — например, наладить режим сна и отдыхать не менее 7 часов в сутки, освоить способы контроля стресса вроде медитации и дыхательных практик, разнообразно и сбалансированно питаться.«Кроме того, важно бережно расчесывать волосы и выбирать мягкие уходовые средства, а также не медлить с консультацией врача, если кожа головы чешется или шелушится», — резюмирует Александра Филева.

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