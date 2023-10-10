Елена Малышева: резкое снижение давления может означать катастрофу с организмом

По словам Малышевой, резкое снижение давления может быть симптомом очень опасных для организма и жизни состояний, какой-то катастрофы.Кардиолог Герман Гандельман сообщил россиянам, что низким считается артериальное давление, «верхние» цифры которого не дотягивают до 90.«Артериальное давление зависит от двух факторов. Первый – сколько крови в организме. Второй – расширен, сужен или в тонусе сосуд», - отметил кардиолог Гандельман.Если давление человека вдруг резко падает до этих показателей, подобная гипотония может оказаться тревожным признаком, указывающим на тяжелые нарушения. В частности, на внутреннее кровотечение.Его телевизионная коллега Елена Малышева уточнила, что резкое снижение давления может означать кровотечение в пищеварительном тракте. Кроме того, резкое прекращение нормальных функций сосудистой системы бывает связано с нарушениями сердца. Низкое давление может быть следствием таких состояний как аритмия или развивающийся инфаркт миокарда.«Давление снижается, когда с вами происходит какая-то катастрофа», - подчеркнула Малышева.Также она обратила внимание на то, что во многих случаях снижение давления означает переутомление и нехватку жидкости в организме. Состояния, которые усиливают потери воды телом, способствуют тому, что давление становится ниже и возникает дискомфорт.В чем опасность? При очень резком падении давления могут возникать головокружение, бледность, дурнота, слабость, обморок. Может серьезно пострадать головной мозг, который начинает хуже обеспечиваться кровью. Человеку в этом случае нужно попытаться дать выпить воды, она помогает восполнить объем крови, которая циркулирует в организме. Также полезно сесть или прилечь и приподнять ноги, так как кровь застаивается в них.«После этого замеряется давление. Если оно понижено, но человек чувствует себя хорошо, можно уже не переживать, но если оно низкое, а состояние ухудшается, следует обратиться за медицинской помощью», - подсказала Малышева.

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