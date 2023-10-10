Откажитесь от этих трех привычек после 30 лет, если хотите сохранить молодость

Женский организм после 30 лет начинает увядать. Поэтому так важно соблюдать простые правила, в противном случае не помогут ни косметологи, ни спорт.Даже если вы пользуетесь дорогими кремами, регулярно ходите к косметологу и делаете волшебные маски для лица, все это будет бессмысленно при неправильном образе жизни. Чтобы сохранить здоровье и красоту, нужно высыпаться, разнообразно питаться, не забывать про физические нагрузки, как можно меньше переживать. Остальное — второстепенно.И, конечно, в любом возрасте нужно заботиться о своем здоровье. Это основа того, что вы будете себя хорошо чувствовать и отлично выглядеть. Помочь в этом могут наши привычки, говорит эндокринолог Диляра Лебедева. Причем от некоторых из них нужно отказаться как можно скорее.Три привычки, от которых надо отказаться после 30 летНе следить за гормональным фоном. Прежде всего это контроль за щитовидной железой, надпочечниками и яичниками. Нужно ежегодно проходить осмотры эндокринолога, гинеколога, терапевта, даже если ничего не болит. Лучше лечить заболевание на ранней стадии, чем потом разгребать последствия.Игнорировать силовые тренировки и тренировки на гибкость. Без них тело теряет форму, быстро растет вес, мышцы утрачивают тонус, а кожа — упругость. Страдают и суставы: движения становятся скованными, появляются такие заболевания, как артриты, артрозы.Не контролировать уровень витаминов и минералов в организме. Дефициты нужных веществ могут спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Если этим не заниматься, то ничего само собой не восстановится.После 30 лет необходимо следить за уровнем витаминов и минералов, особенно стоит обратить внимание на:Магний. Это один из самых дефицитных микроэлементов. Магний способен бороться со стрессом, успокоить нервную систему, наладить работу ЖКТ.Витамин D. Это самый главный союзник нашего иммунитета, говорит Диляра Лебедева. Кроме того, при достаточности этого витамина вы вряд ли будете мучиться от проблем с опорно-двигательным аппаратом и перепадов настроения.Витамин С. Он отвечает не только за иммунную систему, но и за синтез коллагена в организме. А коллаген — это основа упругой кожи. Кроме того, витамин С помогает поддерживать в тонусе кровеносные сосуды.Омега-3. Участвует в процессах образования энергии, подавляет воспалительные реакции и укрепляет иммунную систему.Важно: не принимайте никакие добавки без консультации врача. Даже если вам кажется, что у вас дефицит. Пусть специалист посмотрит результаты анализов и решит, действительно ли вам не хватает витаминов и с чем это связано.

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