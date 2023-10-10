Врач Мухина: употребление алкоголя таит смертельные риски для пожилых

Врач-диетолог Марият Мухина: употребление алкоголя может вызывать опасные проблемы с сердцем у пожилых людей.Врач Мухина рассказала, что употребление алкоголя таит в себе смертельные риски для состояния пожилых людей.«Употреблять алкоголь вредно всем, однако особые риски появляются в пожилом возрасте, это самый опасный напиток для пожилых», - констатировала медик.Мухина отметила, что спиртные напитки увеличивают у них нагрузку на сердце и сосудистую систему, вызывают изменения сердечного ритма, сосудистые спазмы, повышение артериального давления.«Алкоголь, он как обезжириватель, снимает пленку с форменных элементов крови, с эритроцитов, и они начинают слипаться в сгустки. Возникает риск закупорки сосудов, тромбоза и инфаркта», - заявила Марият Мухина.Вдобавок при употреблении спиртного становится более интенсивной работа почек, печени и поджелудочной железы, а в пожилом возрасте эти органы ослаблены и плохо переносят повышенную нагрузку.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки