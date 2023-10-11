Ученые создали омолаживающий пирог

Специалисты Южно-Уральского государственного университета разработали рецепт пирога с мощным антиоксидантом, который помогает омолодить организм.Профессор кафедры экологии и химической технологии Наталья Наумова отметила, что естественный процесс старения нельзя остановить, но можно замедлить его. Для этого используются антиоксиданты - вещества, которые помогают предотвратить окислительные процессы в организме.Одним из таких антиоксидантов является стильбеноид. Это природное вещество, которое защищает сердечную мышцу. Однако его эффективность в виде пищевых добавок невысока из-за плохого усвоения. Исследователи пришли к выводу, что можно увеличить эффективность стильбеноида, добавив его в растворенном виде в пирог.Для создания омолаживающего десерта был использован традиционный рецепт Венского фруктового пирога. Вместо цукатов и красителей в него добавили вяленую землянику, чтобы уменьшить содержание белого сахара. Комиссия технологов и кондитеров отметила, что новый рецепт очень похож на классический пирог.Рецепт омолаживающего десерта ЮУрГУ был запатентован в трех версиях: с 30, 90 и 150 миллиграммами активного антиоксиданта на 100 граммов продукта. Были проведены клинические испытания на мышах, которые подтвердили положительное влияние десерта на их лабораторные показатели. Если рецепт докажет свою эффективность, то "омолаживающий" пирог с особой маркировкой появится в продаже.

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