ETNT: нутрициолог Лакатос назвала полезные для похудения углеводы

Нутрициолог Лисси Лакатос назвала картофель и недозрелые бананы в числе тех углеводов, которые будут полезны худеющим людям.Некоторые продукты в качестве источников углеводов будут полезными для поддержания здорового веса и для его снижения. Нутрициолог Лисси Лакатос выступила с мнением об этом среди других экспертов портала Eat This, Not That! (ETNT).«Нужно перестать демонизировать углеводы, поскольку не все из них плохие. Некоторые из них могут способствовать снижению веса. При похудении необходимо исключить из рациона прежде всего рафинированные углеводы, включая белый хлеб, выпечку, кексы, печенье, сухие завтраки», - считают специалисты.Сама Лакатос считает, что худеющие люди не должны отказываться от картофеля. Употреблять его следует с кожурой, так организм получит больше клетчатки, стимулирующей развитие полезной кишечной микрофлоры. Также следует помнить, что диетический вариант картофеля – вареный или запеченный.Кроме того, специалистка назвала полезным для похудения углеводом кукурузу, тоже содержащую в себе много клетчатки. Другие источники углеводов, полные витаминов и той же клетчатки, – это сырые морковь и свекла. Они не содержат добавленный сахар, положительно сказываются на работе желудочно-кишечного тракта и состоянии иммунитета.Что касается недозрелых зеленоватых бананов, в них присутствует так называемый резистентный крахмал, который препятствует быстрому усвоению углеводов и колебаниям уровня сахара в крови.

