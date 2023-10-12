Кардиолог: «простой и доступный» продукт защищает ваше сердце в любом возрасте

Добавление в свой рацион нескольких определенных орехов часто может стать мостом к более здоровому старению.Грецкие орехи, характеризующиеся землистым, но сладким вкусом, представляют собой нечто большее, чем просто хрустящую добавку к вашим блюдам. Уникальное сочетание питательных веществ, содержащихся в небольших закусках, способствует их влиянию на здоровье."Грецкие орехи — единственные древесные орехи, которые содержат смесь незаменимых жирных кислот омега-3 растительного происхождения, белков, клетчатки, антиоксидантов, минералов и витаминов группы B", - говорит врач-кардиолог Олег ВарфоломеевПо данным исследования, такой профиль питания означает, что небольшие продукты могут защитить ваше сердце с возрастом. В исследовании были изучены данные 3023 здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет.Анамнез диеты, о котором сообщали сами участники, собирался трижды на протяжении всего исследования: в начале исследования, на седьмом году и на 20-м году. Кроме того, физические и клинические измерения проводились во время нескольких обследований в течение 30 лет.Участники были разделены на три группы в зависимости от их потребления орехов: потребители грецких орехов, потребители других орехов или те, кто не употребляет орехи. Данные показали, что около 352 участников исследования употребляли полезные для сердца закуски.Более того, участники съедали в среднем всего 21 грамм грецких орехов в день."Даже это небольшое количество было связано с улучшением профиля риска сердечно-сосудистых заболеваний. Те, кто ел «легкую и доступную» закуску, имели более низкий индекс массы тела, меньшую окружность талии, более низкое кровяное давление и более низкий уровень жира в крови. Кроме того, у потребителей грецких орехов также был значительно более низкий уровень сахара в крови натощак", - комментирует исследование кардиолог Варфоломеев.У тех, кто ест грецкие орехи, есть уникальный фенотип тела, который несет в себе и другие положительные последствия для здоровья, такие как улучшение качества диеты, особенно когда они начните есть грецкие орехи с раннего возраста до среднего возраста – поскольку риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца, ожирение и диабет, возрастает.Хотя другие орехи также приносят многообещающую пользу для здоровья, грецкие орехи особенно полезны для сердца.Потребители орехов продемонстрировали преимущество в отношении качества диеты, но у потребителей грецких орехов, по-видимому, лучший профиль факторов риска сердечных заболеваний, чем у других групп, даже с учетом общего качества диеты.«Удивительные, здоровые изменения в общей диете потребителей грецких орехов позволяют предположить, что грецкие орехи могут выступать в качестве моста или «продукта-носителя», помогая людям формировать здоровое питание и привычки образа жизни на протяжении всей жизни».Хотя исследование предлагает некоторые положительные результаты, наблюдательные исследования не могут подтвердить выводы о причинах и следствиях.

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