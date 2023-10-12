Вот почему ваш холодильник может быть грязнее сиденья унитаза
Если подумать о местах в вашем доме, которые являются рассадниками бактерий, туалет кажется главным претендентом.
Однако недавнее исследование, показало, что части холодильника в три раза грязнее, чем сиденье унитаза. Проанализировав мазки, взятые из разных частей холодильника, исследовательская группа обнаружила, что дверца холодильника была самым грязным местом, где скрывалось наибольшее количество бактерий.
К счастью, врач, поделилась, почему в вашем холодильнике могут содержаться эти надоедливые организмы и что с этим делать.
«Во-первых, правильно функционирующая дверца холодильника обычно является самой теплой частью холодильника. Обычно бактерии процветают и растут при более высоких температурах, и поэтому это идеальная среда для размножения микробов», - говорит врач общей практики Завьялов Юрий специально для МедикФорум.
Еще одной причиной высокого уровня бактерий, скрывающихся в бытовой технике, может быть неправильное хранение продуктов.
Дверца холодильника обычно является идеальным местом для хранения молока, но высокая температура в этой области способствует размножению бактерий, увеличивая вероятность порчи.
Поэтому рекомендует рекомендовал хранить молоко в задней части холодильника, где оно наиболее холодное, а соки, майонез, кетчуп, джем и другие банки или бутылки перемещать вперед.
«Кроме того, когда дело доходит до чистки, дверные отделения холодильника могут быть упущены из виду, и это также может способствовать накоплению неприятных бактерий», - объясняет Завьялов.
Как глубоко почистить холодильник
Чтобы свести к минимуму риск проникновения надоедливых организмов в ваш холодильник, врач рекомендовал проводить глубокую чистку кухонного прибора не реже трех раз в год.
«Лучше всего это делать, когда холодильник почти пуст, прежде чем вы собираетесь завершить работу в большом продуктовом магазине».
Вам следует вынуть из холодильника все, включая полки и ящики, и очистить внутреннюю часть мыльным раствором, поскольку агрессивные химические вещества могут остаться в холодильнике и потенциально загрязнить свежие продукты, как только вы пополните холодильник.
«Протирайте и чистите холодильник сверху вниз, чтобы не загрязнить участки, которые вы уже очистили. После того, как все будет чисто, важно высушить все поверхности, чтобы удалить лишнюю влагу», - советует врач.
Врач также поручил вымыть все снятые полки и ящики горячей мыльной водой, чтобы убедиться, что все свежее. Наконец, вам также необходимо протереть внешнюю поверхность холодильника, уделяя особое внимание очагам микробов, таким как ручка.
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