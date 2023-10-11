Эндокринолог Тананакина заявила о важности подсчета потребляемых калорий

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина заявила, что важно вести подсчёт потребляемых калорий.«Важно помнить, что основным принципом здорового питания является баланс между потребляемыми калориями и физической активностью. Поэтому поправляемся мы, когда поступление калорий в организм превышает расходование энергии», — сказала она в беседе с РИАМО.По её словам, для поддержания нормального веса и здоровья в среднем требуется около 2000 — 2500 калорий в день, но индивидуальная норма зависит от ряда факторов.«Некоторым людям может потребоваться больше калорий, особенно если они занимаются спортом или выполняют физически тяжелую работу», — пояснила Тананакина.

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