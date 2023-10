CB: ночная смена способствует повышению аппетита и набору веса

Недавние исследования показывают, что "циркадное смещение", распространенное среди ночных работников, приводит к серьезным изменениям в регуляции гормонов, контролирующих желание есть, сообщается на портале Communications Biology (CB).Учёные из University of Bristol (Великобритания) и University Of Occupational And Environmental Health (Япония) сфокусировались на глюкокортикоидных гормонах надпочечников, ответственных за множество физиологических функций, включая аппетит.В ходе экспериментов с животными, подвергшимися нарушению биоритмов, они обнаружили, что это нарушение приводит к увеличению желания к еде во временные интервалы, когда оно обычно низкое.Интересно, что животные с нормальными суточными ритмами потребляли больше калорий в активное время суток, чем в неактивное, в то время как животные с разрушенными биоритмами потребляли больше в неактивное время. Это наблюдение свидетельствует о том, насколько сильно циркадные ритмы могут влиять на пищевое поведение.Исследователи полагают, что эти результаты могут пролить свет на возможные подходы к лечению расстройств пищевого поведения и ожирения. Советуют тем, кто работает ночью, стараться поддерживать нормальный дневной ритм, делать физические упражнения и придерживаться регулярного режима питания.Исследование подчеркивает, как важно соблюдать биологические ритмы для поддержания здоровья и предотвращения избыточного потребления калорий, особенно при работе в ночные смены.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки