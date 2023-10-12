MedicalXpress: гербициды негативно влияют на работу мозга у подростков

Гербициды, широко используемые в сельском хозяйстве и других областях, могут оказывать негативное воздействие на функции мозга подростков. Таковы выводы исследования, проведённого учёными University of California (США)По данным исследования проведенного в Калифорнийском университете, два из самых популярных гербицидов - глифосат и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4D) - были обнаружены в образцах мочи 519 подростков, проживающих в сельском районе Эквадора.Результаты показали, что глифосат был присутствующим у 98% участников, а 2,4D - у 66%. Выявлено, что более высокие концентрации 2,4D были связаны с ухудшением нейроповеденческих показателей в областях внимания и тормозного контроля, памяти и обучения, а также языка. Глифосат оказал влияние только на социальное восприятие.Авторы исследования отметили, что с 2014 года использование гербицидов, таких как глифосат и 2,4D, значительно увеличилось после появления генетически модифицированных культур, устойчивых к ним. Это делает их наиболее распространенными гербицидами в мире.Подобные исследования свидетельствуют о возможных опасностях, связанных с химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве и других областях. Подростки и молодые люди могут быть особенно уязвимыми для негативных последствий, включая изменения в нейрокогнитивных функциях и психическом здоровье.Авторы заключили, что, учитывая огромное количество химических веществ, используемых в современном мире, дополнительные исследования необходимы для более глубокого понимания и оценки их воздействия на здоровье человека.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки