The Lancet: что может спровоцировать болезни сердца в 40, 50 и 60 лет — исследование

Ученые провели масштабное исследование, в ходе которого им удалось выявить основные факторы риска, провоцирующие ишемическую болезнь, сердечную недостаточность и другие патологии. Для каждого возраста они разные.Каждый день от сердечно-сосудистых патологий умирают сотни людей по всему миру. Причем страдают как молодые, так и пожилые. Например, инсульты случаются даже у 30-летних, причем пострадавшие мужчины и женщины не жаловались на какие-то проблемы со здоровьем.Группа ученых из Университета Сунь Ятсена в Гуанчжоу и Университета Сент-Луиса в американском штате Миссури провела исследование — эксперты изучали возможные потенциальные риски болезней сердца. Работа опубликована в медицинском журнале The Lancet.Ученые изучили данные 226 759 человек старше 40 лет. Ни у кого из участников на момент начала испытания не было проблем с сердцем. За ними наблюдали в течение 15 лет, с 2001 по 2016 год.За это время у 23 838 человек развились болезни сердца. Также ученые выяснили, что умерли 11 949 человек, 13,8% из которых непосредственно от проблем с сердцем. Эксперты тщательно проанализировали медицинские карты тех, кто пострадал от сосудистых патологий. Они выяснили, что есть два главных фактора риска, которые не зависят от возраста, — это гипертония и абдоминальное ожирение. Они располагаются на первом и втором месте в рейтинге.При более детальном анализе они разделили участников по возрасту. Вот какие выводы у них получились (факторы риска распределены по уровню значимости, от более высокого к более низкому).Что провоцирует болезни сердца до 50 летВысокий уровень «плохого» холестерина в крови.Курение.Социальные факторы: низкий уровень дохода, низкий уровень образования.Отсутствие физической активности.Депрессия.Злоупотребление алкоголем.Что провоцирует болезни сердца от 50 до 60 летКурение.Высокий уровень «плохого» холестерина.Социальные факторы: низкий уровень дохода, низкий уровень образования.Нездоровый сон.Сахарный диабет.Отсутствие физической активности.Депрессия.Неправильное питание.Что провоцирует болезни сердца у тех, кому больше 60 летКурение.Слабый хват (то есть слабое рукопожатие).Сахарный диабет.Нездоровый сон.Социальные факторы: низкий уровень дохода, низкий уровень образования.Неправильное питание.Плохая экология, особенно загрязненный воздух.Высокий уровень «плохого» холестерина в крови.Ученые уверены: эти результаты могут повлиять на образ жизни людей в разных возрастных категориях. Также они должны быть учтены экспертами в сфере здравоохранения, чтобы предупредить заболевания.Для сохранения здоровья сердца нужно соблюдать простые правила: высыпаться, отказаться от вредных привычек, разнообразно питаться, заниматься спортом, следить за уровнем стресса и холестерина в крови. И вовсе не важно, сколько вам лет.

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