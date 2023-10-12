Быстро похудейте этой осенью с помощью 15 советов, которые изменят вашу жизнь

В это время года очень сложно похудеть, но следуйте этим простым советам, и этой осенью вы сможете потерять до пяти фунтов.В это время года очень сложно похудеть, но следуйте этим простым советам, и этой осенью вы сможете потерять до пяти килограммов.Поскольку дни становятся короче, а прилавки супермаркетов заполнены сладостями, осень потенциально может оказаться очень трудным временем для начала пути к снижению веса.Тем не менее, врач-нутрициолог дал 15 главных советов о том, как похудеть этой осенью здоровым и достижимым способом.1. Дайте себе времяДайте себе достаточно времени, чтобы похудеть."Краш-диеты и крайние меры могут быть вредными и не дают устойчивых результатов", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .2. Ставьте реалистичные целиСтремитесь к постепенной потере веса примерно на 1-2 фунта в неделю. Постановка достижимых целей помогает предотвратить разочарование и поддерживает мотивацию.3. Здоровое питаниеСбалансированная диета: сосредоточьтесь на полноценной диете, богатой овощами, фруктами, нежирными белками, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами.Контроль порций: следите за размером порций, чтобы избежать переедания."Ограничьте обработанные продукты: сведите к минимуму потребление обработанных и сладких продуктов".4. Избегайте обезвоживанияПитьевая вода в течение дня помогает контролировать аппетит, улучшает обмен веществ и поддерживает общее состояние здоровья.5. Планирование питания"Планируйте приемы пищи и перекусы заранее, чтобы не сделать нездоровый выбор, когда вы голодны".6. Регулярные физические упражнения"Занимайтесь такими видами деятельности, как быстрая ходьба, бег трусцой, плавание или езда на велосипеде, чтобы сжигать калории и улучшать здоровье сердечно-сосудистой системы".Силовые тренировки: включайте упражнения с отягощениями для наращивания мышечной массы, что может повысить ваш метаболизм.7. ПоследовательностьПостоянно придерживайтесь режима тренировок и здорового питания. Последовательность – ключ к позитивным изменениям.8. Осознанное питаниеОбратите внимание на сигналы вашего тела о голоде и сытости."Ешьте медленно и смакуйте каждый кусочек, что поможет предотвратить переедание".9. Спите спокойноСтремитесь к качественному сну от семи до девяти часов в сутки. Недостаток сна может привести к увеличению веса и нарушению обмена веществ.10. Управление стрессомПовседневная жизнь может быть стрессовой. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, глубокое дыхание или йога, чтобы справиться со стрессом и предотвратить эмоциональное переедание.11. Система поддержки"Заручитесь поддержкой своего партнера, друзей или членов семьи, чтобы помочь вам сохранять мотивацию и ответственность".12. Избегайте жестких диетКак упоминалось ранее, экстремальные диеты могут быть вредными для вашего здоровья и часто приводят к резким колебаниям веса. Выбирайте устойчивый подход.13. Проконсультируйтесь с профессионаламиЕсли у вас есть конкретные проблемы со здоровьем или вы планируете внести существенные изменения в свой рацион и режим тренировок, проконсультируйтесь с врачом и дипломированным диетологом.14. Отслеживайте прогрессВедите дневник питания, тренировок и прогресса. Это поможет вам не сбиться с пути и при необходимости внести коррективы.15. Оставайтесь позитивнымиСохраняйте позитивный настрой и сосредоточьтесь на пути к более здоровому состоянию в целом, а не только на конкретном случае.«Помните, цель — чувствовать себя как можно лучше. Уделяйте приоритетное внимание своему здоровью и благополучию и не прибегайте к крайним мерам, которые могут иметь негативные последствия. Важно найти баланс, который подойдет вам и поддержит ваше здоровье в долгосрочной перспективе».

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