Не только защищают от беременности: чем современные контрацептивы отличаются от своих предшественников

В наше время контрацепция стала неотъемлемой частью жизни многих людей, предоставляя им контроль над планированием семьи и репродуктивным здоровьем. Однако, с течением времени, современные методы контрацепции претерпели значительные изменения и усовершенствования.Рассказываем, как комбинированные оральные контрацептивы (КОК) нового поколения влияют на здоровье и общее благополучие по сравнению со старыми способами предохранения.Новые КОК помогают сделать цикл регулярнымПрименение барьерных контрацептивов, будь то презервативы, современные противозачаточные диафрагмы или колпачки, не влияет на цикл. А вот препараты на основе гормонов вмешиваются в его течение. Например, график менструаций способен сбиваться после установки гормонального имплантата.Меняют цикл и таблетки: они предотвращают овуляцию, а на место месячных могут приходить кровотечения отмены. Обычно график этих выделений точный и привязан к распорядку приёма препаратов. Как правило, в упаковке есть «активные» таблетки и пустышки, во время приёма которых и наступают кровотечения отмены.При приёме гормональных контрацептивов не исключены межменструальные кровотечения. Частота их возникновения может быть связана с действующими веществами препаратов: например, комбинированные оральные контрацептивы (КОК) нового поколения способны обеспечить стабильный цикл и снизить вероятность выделений в промежутках между месячными.На график менструаций способна влиять и внутриматочная спираль. После её установки кровотечения иногда становятся более обильными, но через несколько месяцев ситуация приходит в норму.Зачать ребёнка теперь возможно практически сразу после отказа от контрацепцииВ случае с внутриматочной спиралью беременность может наступить после её удаления. Тот же принцип действует и для барьерных контрацептивов: ждать восстановления овуляции не нужно, потому что подобные методы контрацепции не вмешиваются в работу цикла.Гормональные противозачаточные подавляют овуляцию, но лишь на время: она вернётся, если перестать принимать препараты. В период от трёх до шести месяцев после отмены КОК месячные могут быть нерегулярными, но затем цикл стабилизируется.В зависимости от выбранного типа противозачаточных время восстановления овуляции может меняться. Так, в случае с КОК нового поколения она способна наладиться уже через месяц после завершения приёма препаратов.Эффективность некоторых методов превышает 99%Среди существующих способов предохранения высокую степень защиты могут обеспечивать внутриматочные спирали, а также гормональные средства — например, вагинальные кольца, имплантаты, инъекции и комбинированные оральные контрацептивы. При правильном применении эффективность таких методов — выше 99%.У барьерных средств предохранения этот показатель ниже: до 98% для презервативов и до 96% для противозачаточных диафрагм и колпачков. Такой уровень защиты обеспечен, если использовать контрацептивы без ошибок. Например, важно вовремя надевать презерватив и следить, чтобы он не порвался, а в случае с диафрагмой или колпачком необходимо правильно их устанавливать и не вынимать в течение 6 часов после полового акта, иначе эффективность предохранения может снизиться.А вот на метод прерванного полового акта в качестве способа контрацепции полагаться не стоит. С ним беременность наступает у одной из пяти пар, использовавших такую форму предохранения в течение года.Контрацепция стала более удобной и вариативнойНапример, презервативы теперь тоньше и прочнее, чем в 1950?х. К тому же один и тот же не приходится использовать несколько раз, как это было в начале прошлого века. Тем не менее, если пара выбирает барьерный метод контрацепции — презервативы, диафрагмы или колпачки, между прелюдией и собственно половым актом необходим перерыв, чтобы ими воспользоваться. Это может причинять некоторое неудобство.Кроме того, нужна практика, чтобы научиться правильно надевать кондом или устанавливать диафрагму или колпачок. Не исключена и реакция на латекс — она способна проявляться зудом или раздражением во влагалище или на пенисе. Такую проблему тоже уже можно решить, подобрав гипоаллергенные презервативы.Если партнёр постоянный, можно рассмотреть комбинированные оральные контрацептивы. Чтобы они работали, важно пить препараты регулярно, примерно в одно и то же время. Когда пропущен приём одной таблетки, как правило, можно обойтись без дополнительных средств предохранения — препарат всё равно защищает от зачатия. Но если регулярно нарушать график, есть риск забеременеть. Некоторые средства, например антибиотики и лекарства для борьбы с эпилепсией, могут снижать эффективность КОК. В этом случае необходимо проконсультироваться со специалистом и подобрать подходящий метод контрацепции.Cовременные КОК не провоцируют скачки настроенияСтарые препараты были способны влиять на ментальное здоровье, вызывая тревожность и раздражительность. Но чаще подобные проявления возможны в первые несколько месяцев после начала приёма противозачаточных и со временем пропадают. Как правило, такой побочный эффект наблюдают у женщин, которые и раньше имели проблемы с ментальным здоровьем или другие предпосылки, например хронический стресс или вредные привычки.Перепады настроения могут возникать и вскоре после установки гормональных имплантатов. Это временный эффект, который исчезает в течение несколько месяцев.Вызвать настоящую депрессию противозачаточные вряд ли могут. По крайней мере, австралийское исследование, проведённое с участием 10 тысяч женщин 22–27 лет, не выявило значимого влияния комбинированных оральных контрацептивов на развитие этого психического расстройства.Кстати, противозачаточные нового поколения, как правило, переносятся лучше и таких побочных эффектов практически не вызывают. Кроме того, некоторые современные КОК могут снижать симптомы расстройства настроения при тяжёлом предменструальном синдроме.Контрацепция уже не связана с набором весаПрепараты старого поколения могли приводить к увеличению массы тела. Это объяснялось повышением аппетита под влиянием гормона прогестерона. Вместе с тем исследования показывают, что воздействие КОК не стоит переоценивать, так как учёные не находят прямой связи между приёмом противозачаточных и прибавкой в весе. В тех случаях, когда женщины поправлялись, они набирали в среднем 1 килограмм в год — это сопоставимо с ежегодной физиологической прибавкой у тех, кто не использует контрацептивы.С современными препаратами риск такого побочного эффекта ещё меньше. Например, КОК нового поколения даже способны снижать вес — в среднем на 2–3 килограмма. Это происходит благодаря выведению воды из организма.При приёме новых КОК риск образования тромбов может быть нижеУ противозачаточных есть противопоказания. К примеру, это сахарный диабет, тромбозы, хронические сердечно?сосудистые заболевания, гормонозависимые опухоли. Также их не рекомендуют курящим женщинам старше 35 лет.Дело в том, что приём противозачаточных таблеток может привести к образованию тромбов — такое бывает редко, но всё же случается. В свою очередь, этот побочный эффект бывает причиной серьёзных осложнений — например, тромбоза глубоких вен или инсульта.Кроме возможных противопоказаний, на риск появления тромбов может влиять тип действующего вещества препарата. Поэтому за назначением гормональных контрацептивов важно обращаться к специалисту, чтобы он подобрал препараты с учётом вероятности возникновения побочных эффектов. Так, современные комбинированные оральные контрацептивы потенциально имеют более низкий риск тромбообразования.Если есть высокая вероятность появления побочных эффектов от гормональных противозачаточных средств, специалист может посоветовать другие методы предохранения — например, барьерную контрацепцию.

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