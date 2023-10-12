Кардиолог назвал худшее, что можно сделать при гипертонии

Кардиологи предупреждают, что высокое давление постепенно повреждает кровеносные сосуды, почки, сердце и мозг.Худшее, что человек с гипертонией может сделать со своим здоровьем, - это не следить за своим артериальным давлением и не относиться серьёзно к высокому АД.«Это не больно, так почему меня это должно волновать? Поэтому мы называем его «тихим убийцей», потому что, если его не лечить, он повреждает все наши кровеносные сосуды, сердце, мозг и почки», - объяснил врач-кардиолог .Из-за слишком высокого давления сердце работает гораздо интенсивнее, что повышает риск сердечных приступов и инсультов. Со временем сердечная мышца ослабевает и сердце работает менее эффективно.Страдает не только сердечно-сосудистая система, но и организм в целом.«Гипертония также может вызывать проблемы во всем организме, такие как почечная недостаточность, потеря зрения, когнитивные нарушения, деменция и сексуальная дисфункция», - продолжает врач.Гипертоники должны отслеживать своё давление и прилагать усилия к тому, чтобы вести здоровый образ жизни. Правильно питаться, сократить потребление соли, отказаться от вредных привычек, регулярно давать физическую нагрузку своему телу.

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