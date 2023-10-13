Что будет, если слишком много сидеть

Когда человек сидит, он расходует меньше энергии, чем когда стоит или двигается. Исследования ученых показали, что сидение в течение длительного периода времени может быть связано с рядом проблем со здоровьем.Любое длительное сидение, например, за письменным столом, за рулем или перед экраном, может быть вредным: привести к ожирению и ряду других состояний — повышенному артериальному давлению, высокому уровень сахара в крови, избыточным жировым отложениям вокруг талии и нездоровому уровню холестерина. Слишком много сидения в целом и длительные периоды сидения также увеличивают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и рака.В одном из исследований ученые проанализировали время сидения и активность людей и обнаружили, что те, кто не вставал с места более восьми часов в день без физической активности, имели риск смерти, аналогичный риску, связанному с ожирением и курением.Однако, в отличие от некоторых других исследований, этот анализ данных более чем 1 миллиона человек показал, что 60-75 минут умеренно интенсивной физической активности в день нейтрализуют последствия слишком долгого сидения. Другие исследования также показали, что для более активных людей время, проведенное в сидячем положении, мало влияет на риск смерти.В целом, научные исследования, указывают на тот факт, что меньшее сидение и достаточная физическая активность способствуют улучшению здоровья.Что можно сделать?Делайте перерыв каждые 30 минут: можно встать, пройтись, сделать упражнения.Стойте во время разговора по телефону или просмотра телевизора.Если вы работаете за письменным столом, попробуйте стоячий стол для компьютера.Расположите свою рабочую поверхность над беговой дорожкой — с экраном компьютера и клавиатурой на подставке или специализированном вертикальном столе, чтобы вы могли находиться в движении в течение всего дня.Больше двигаясь, вы сожжете больше калорий. Это может привести к потере веса и увеличению энергии. Кроме того, физическая активность помогает поддерживать мышечный тонус, способность человека двигаться и ваше психическое здоровье, особенно с возрастом.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки