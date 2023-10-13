Стоматолог Саад рассказала, что нельзя делать с зубами

Некоторые безобидные на первый взгляд вещи и привычки могут навредить зубам. О трех из них стоматолог Шахира Саад рассказала в личном блоге.Во-первых, по словам специалиста, не стоит прибегать к использованию зубной пасты с содержанием угля."Древесный уголь слишком абразивен и фактически стирает верхний слой эмали. Со временем это может привести к пожелтению зубов из-за оголения основной структуры зуба под названием дентин".Во-вторых, не следует разрывать зубами какую-либо упаковку – подобное необдуманное действие грозит появлением трещин на зубах, на восстановление которых придется потратить немало времени и денег. В таком случае, например, может потребоваться удаление зуба или установка коронки.В качестве еще одного запретного действия стоматолог упомянула жевание льда. Это не только наносит ущерб эмали, но и свидетельствует о железодефицитной анемии, обратила внимание врач.

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