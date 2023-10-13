Ученые выявили связь между микрофлорой кишечника и ревматоидным артритом

Исследователи из Mayo Clinic опубликовали результаты своего исследования, демонстрирующие прямую связь между состоянием кишечного микробиома и развитием ревматоидного артрита. Отчёт, опубликованный в Science Advances, проливает свет на причину этого хронического воспалительного заболевания.По мнению исследователей, ранее сложности возникали из-за того, что аутоиммунный ответ, характерный для ревматоидного артрита, проявляется только спустя длительный период времени, зачастую до нескольких десяти лет. Это делает диагностику и точное определение причин заболевания непростой задачей.Однако, в ходе своих исследований, проведенных как в лабораторных условиях (in vitro), команда ученых выявила, что кишечная бактерия Eggerthella lenta имеет прямое влияние на иммунную систему организма, стимулируя выработку аутоантител, которые, в свою очередь, направляют свою деструктивную силу на ткани и клетки собственного организма. Это открытие указывает на важность роли кишечного микробиома в поддержании равновесия иммунной системы.Кроме того, в результате экспериментов было обнаружено, что эта конкретная бактерия вызывает снижение уровня определенных аминокислот, таких как аргинин, цитруллин и метаболиты триптофана, что сходно с показателями, наблюдаемыми у пожилых людей. Этот факт дает дополнительное понимание в процессе старения и возможного влияния микробиома на этот процесс.Команда ученых также выявила связь между наличием Eggerthella lenta и повышенным уровнем аутоантител у женщин, страдающих ревматоидным артритом, что подчеркивает важность этого микроорганизма как потенциального биомаркера для ранней диагностики заболевания.Это открытие открывает новые перспективы для более эффективной диагностики и лечения ревматоидного артрита, что, в свою очередь, может привести к улучшению качества жизни многих пациентов, страдающих этим состоянием.Ревматоидный артрит (РА) - это хроническое системное воспалительное заболевание, которое в основном поражает суставы, но также может оказывать влияние на другие органы. Это аутоиммунное заболевание, при котором собственная иммунная система организма начинает ошибочно атаковать суставы, вызывая воспаление, боль, и, в долгосрочной перспективе, разрушение суставов.

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