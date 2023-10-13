Cell Heliyon: головоломки улучшают когнитивные способности пожилых

Научные исследования подтвердили, что любители видеоигр, особенно те, кто предпочитает стратегические игры и головоломочные, обладают улучшенными показателями внимания и рабочей памяти по сравнению с теми, кто не увлекается играми.Это выводы, сделанные на основе последних данных, полученных в ходе онлайн-эксперимента исследователей University of York (Великобритания).Исследование, в котором участвовало 209 человек в возрасте от 18 до 30 лет, выявило, что любители стратегических и экшн-игр проявляют более высокие показатели рабочей памяти, чем те, кто не увлекается играми. Однако более детальный анализ показал, что не все компоненты экшн-игр способствуют улучшению этих показателей.Ученые отметили, что для молодых людей, увлекающихся игровой индустрией, важно учитывать тип игры, в которую они вовлечены, при анализе их когнитивных способностей. Эти результаты ставят под вопрос общепринятое представление о влиянии видеоигр на когнитивные функции и подчеркивают важность учитывать разнообразие компонентов игр в дальнейших исследованиях.Кроме того, анализ данных 181 пожилых участников в возрасте от 60 до 81 года показал, что у игроков, любителей головоломок, также отмечаются улучшенные способности внимания и рабочей памяти, сопоставимые с теми, которые наблюдаются у молодых людей. Это может указывать на потенциальные пути развития когнитивных интервенций, основанных на играх, которые могут быть полезны для пожилых людей.Результаты этого исследования могут служить основой для разработки целенаправленных когнитивных вмешательств, соответствующих возрастным характеристикам игроков.

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