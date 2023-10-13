Супер точка Юн-цюань – ваш защитник от старости и усталости

Есть мудрая восточная пословица: «Проходи после еды сотню шагов — и будешь жить сто лет». В Древнем Китае проводили аналогию между нашими НИЖНИМИ КОНЕЧНОСТЯМИ и древесными корнями.Как живому, растущему дереву необходима мощная корневая система, так и ноги, представляющие опору и возможность передвижения телу, должны быть крепкими и надежными.Массаж точки Юн-цюань. Польза для здоровьяПосредством ступней осуществляется важный для жизни обмен энергией между телом и землей. Кроме того, именно в этой области тела сосредоточены особые точки, которые транслируют состояние наших внутренних органов.Чтобы не болеть, быть энергичными, затормозить неизбежный механизм старения и продлить полноценную и деятельную жизнь, важно аккумулировать в организме определенный объем энергии жизни и обеспечивать ее правильную циркуляцию. Необходимо научиться дышать посредством точек Юн-цюань (их еще называют «бьющий родник»). Эти точки ассоциируются с «вратами», посредством которых энергия жизни пополняется и оптимизируется через энергию нашей планеты.Из-за неправильно выбранной обуви, отсутствия возможности ходить босиком по природным элементам (к ним относятся песок, камешки, ракушки), сидячего стиля жизни развивается неправильная походка. А это негативно сказывается на общем состоянии здоровья и возникновении конкретных заболеваний.Как следствие этого - «бьющий родник» энергии становится маленьким «родничком» и даже совершенно блокируется, что провоцирует заболевания органов малого таза, почек, позвоночного столба, варикоз, утомляемость, депрессивные состояния и проч.Поэтому так важно вновь открыть точки Юн-цюань, вернуть полноценное поступление и перемещение энергии в ногах и во всем организме.С древности принято считать, что, если сто раз нажать на точку Юн-цюань перед отходом ко сну, то это гарантирует долголетие.Точка Юн-цюань находится в углублении в центре подошвы, транслирует состояние почек. Если подожать пальцы, на стопе появится углубление между двумя буграми стопы – именно там и локализуется юн-цюань.Стимуляция точки Юн-цюань необходима при:Критических ситуациях, таких как кома, потеря сознания, последствия солнечного удара, инсульт, эпилептический припадок.Чувстве голода при плохом аппетите.Отдышке, кашле, сопровождающемся кровохарканием.Отсутствии баланса между сердцем и почками: тревожность, бессонница, усиленное сердцебиение, тоскливость.Заболеваниях горла: проблемы с голосом, болевые ощущения, кровотечение носом.Желтухе, диарее, тёмно-желтой урине, недержании урины, задержке урины, сахарном диабете.«Душевной болезни», слабоумии, истеричности, немотивированном гневе.Другие состояния: боли в теменной зоне головы, простуды, сопровождаемые высокой температурой.Обычный массаж указанных точек поможет стабилизировать состояние.Массаж Юн-цюаньВ аккупунктуре, а точнее, самомассаже широко применяется надавливание одним пальцем (не важно каким - указательным, средним, большим). Прессинг на точку производится немного согнутым пальцем, чтобы сделать процедуру как можно более безболезненной. Далее быстро осуществляются колебательные движения на самой точке, при этом не сдвигая кожу. Если вы чувствуете резкую боль – это сигнал к тому, что нажатие необходимо ослабить.При точечном массаже необходимо надавливать довольно сильно, до слабого болевого чувства.Если ярко выраженной боли нет, или кожный покров в данном месте расслаблен, при давлении продолжительное время остается вмятина, не нужно проводить массаж точки (в противном случае имеется риск негативного воздействия на и без того слабые функции почек).Точки Юн-цуань можно массировать круговым перемещением большого пальца или растереть подошвы с помощью ладони.Еще один способ: активно растереть руки одна о другую до явного разогрева, далее приложить средние области ладоней к ступням в зоне локализации точек Юн-цюань.Если вы занимаетесь интеллектуальным трудом, массирование указанной точки избавит от утомления и вернет бодрость.Вы все время испытываете чувство холода, точка Юн-цюань избавит вас от этого ощущения. Необходимо взять обычный перцовый пластырь, точнее, кусочек размером1,5х1,5 см и приклеить к данной точке. Сделать это следует на обе ноги. Пластырь разогреет точку и движение энергии холода остановится.Юн-цюань регулирует чувство страха. Если вы подвержены указанному чувству или вам предстоит важное, волнительное дело, приклейте на стопы пластырь как было описано выше.Освоить указанный массаж достаточно просто. Главное – правильно определить искомую точку на подошве ступни. Массирование поможет вам укрепить здоровье и избавиться от многих проблем. Полноценная циркуляция жизненной энергии насытит тело силами и бодростью. При этом негативные симптомы станут слабее, и вернется ощущение радости жизни. Практикуйте массаж Юн-цюань и вы довольно скоро забудете дорогу в аптеку

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