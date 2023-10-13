Хирург Шафалинов назвал резкую головную боль среди признаков менингита

По словам доктора медицинских наук Владислава Шафалинова, резкая головная боль при менингите проявляется вместе с другими неблагополучными признаками.Хирург Шафалинов напомнил в интервью, что передача менингита происходит воздушно-капельным путем. Ученый назвал резкую головную боль среди первых признаков менингита. Кроме того, у человека, инфицированного им, возникает спазм шейных мышц.«Первыми симптомами менингита являются резкая головная боль и спазм мышц шеи, который не позволяет человеку наклонить голову и дотронуться подбородком груди», - сказал профессор Шафалинов Tsargrad.tv.По словам медика, если такие признаки наблюдаются человека с высокой температурой, у него возможен менингит. Наиболее опасным вариантом инфекции является заболевание бактериальной природы.«Заболевание может быть вирусным и бактериальным. Последнее является более тяжелым, оно вызывается менингококком, пневмококком, золотистым стафилококком», - высказался Шафалинов о менингите.

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