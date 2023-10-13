Хирург Шафалинов назвал резкую головную боль среди признаков менингита
Хирург Шафалинов напомнил в интервью, что передача менингита происходит воздушно-капельным путем. Ученый назвал резкую головную боль среди первых признаков менингита. Кроме того, у человека, инфицированного им, возникает спазм шейных мышц.
«Первыми симптомами менингита являются резкая головная боль и спазм мышц шеи, который не позволяет человеку наклонить голову и дотронуться подбородком груди», - сказал профессор Шафалинов Tsargrad.tv.
По словам медика, если такие признаки наблюдаются человека с высокой температурой, у него возможен менингит. Наиболее опасным вариантом инфекции является заболевание бактериальной природы.
«Заболевание может быть вирусным и бактериальным. Последнее является более тяжелым, оно вызывается менингококком, пневмококком, золотистым стафилококком», - высказался Шафалинов о менингите.
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