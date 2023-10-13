12 продуктов, которые могут сказаться на вашей психике

Вы любите сыр, куркуму или черный шоколад? Непрочь полакомиться печеным картофелем или попкорном? Не все задумываются, как те или иные продукты питания влияют на наше здоровье.Разные пищевые продукты могут содержать как полезные вещества, необходимые для здоровья, так и те соединения, которые наносят нам вред. Как поддержать нервную систему с помощью питания? И что желательно исключить из рациона?Вот список продуктов, которые оказывают благотворное (и не очень) действие на психику.12 продуктов, неоднозначно действующих на душевное здоровье1. РисОбработанный, шлифованный рис имеет в своем составе высокий процент быстрых углеводов. Последние ускоряют проникновение глюкозы в кровоток. Показатель сахара вследствие этого подскакивает, что не очень хорошо сказывается на многих показателях здоровья, в том числе функциях головного мозга и наших нервах.2. ПопкорнВ состав попкорна входят белок, такие микроэлементы как золото (Au), фосфор (P), железо (Fe), кремний (Si), магний (Mg), важные для функции нервной системы. В попкорне присутствует витамин B, который позволяет противостоять стрессовым состояниям и развитии депрессии.3. ТунецВ океаническом тунце (как и в некоторых других видах рыб) присутствует высокая концентрация ртути. А избыток этого микроэлемента в организме чреват нарушениями памяти. Еще в тунце содержится вещество полихлорированный бифенил, вызывающий гормональный дисбаланс и нарушающий функции нервной системы.4. СмалецВ состав свиного смальца входит арахидоновая кислота. Это вещество требуется для функции головного мозга. Арахидоновая кислота может быть средством профилактики болезни Альцгеймера.5. ЗлаковыеВ состав злаковых культур входит белок глютен. Антитела в составе этого белка разрушают ценные вещества в нашем организме. А дефицит указанных соединений провоцирует панические атаки и депрессивные состояния.6. Тёмный шоколадВ состав этого лакомства входят особые соединения - флавоноиды, которые способны активировать клетки головного мозга. Шоколад расширяет кровеносные сосуды, активирует умственную деятельность и активирует поступление кислорода в мозг.7. СырСыр имеет в составе химическое соединение тирамин, образующийся в ходе белкового распада. Тирамин способен повысить артериальное давление и даже вызвать мигрень.8. Печёная картошкаИспеченный картофель содержит высокую концентрацию минерала калия (К), который помогает транспортировке кислорода в мозг. В печеном картофеле присутствуют глюкоза, вит-н B и ценные аминокислоты, нужные для кровоснабжения мозга и улучшения его функций.9. ФасольФасоль имеет в составе танин. При избытке этого вещества организм не в состоянии усваивать железо (Fe). Это вызывает нарушение притока крови к головному мозгу и малокровие (анемию).10. КуркумаКуркумин, входящий в состав куркумы, включает антиоксиданты и противостоит старению головного мозга. Антиоксиданты обеспечивают когнитивные функции, ухудшающиеся с годами.11. ШафранПродукт имеет в составе целый перечень минералов, витамины B и C. Шафран улучшает функции мозга, помогает при определенных расстройствах.12. КорицаКорица активирует головной мозг благодаря коричному спирту и коричному альдегиду в ее составе. Неповторимый коричный аромат помогает решать задачи, которые требуют концентрации, зрительной памяти и быстрой реакции.

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