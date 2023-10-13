12 продуктов, которые могут сказаться на вашей психике
Разные пищевые продукты могут содержать как полезные вещества, необходимые для здоровья, так и те соединения, которые наносят нам вред. Как поддержать нервную систему с помощью питания? И что желательно исключить из рациона?
Вот список продуктов, которые оказывают благотворное (и не очень) действие на психику.
12 продуктов, неоднозначно действующих на душевное здоровье
1. Рис
Обработанный, шлифованный рис имеет в своем составе высокий процент быстрых углеводов. Последние ускоряют проникновение глюкозы в кровоток. Показатель сахара вследствие этого подскакивает, что не очень хорошо сказывается на многих показателях здоровья, в том числе функциях головного мозга и наших нервах.
2. Попкорн
В состав попкорна входят белок, такие микроэлементы как золото (Au), фосфор (P), железо (Fe), кремний (Si), магний (Mg), важные для функции нервной системы. В попкорне присутствует витамин B, который позволяет противостоять стрессовым состояниям и развитии депрессии.
3. Тунец
В океаническом тунце (как и в некоторых других видах рыб) присутствует высокая концентрация ртути. А избыток этого микроэлемента в организме чреват нарушениями памяти. Еще в тунце содержится вещество полихлорированный бифенил, вызывающий гормональный дисбаланс и нарушающий функции нервной системы.
4. Смалец
В состав свиного смальца входит арахидоновая кислота. Это вещество требуется для функции головного мозга. Арахидоновая кислота может быть средством профилактики болезни Альцгеймера.
5. Злаковые
В состав злаковых культур входит белок глютен. Антитела в составе этого белка разрушают ценные вещества в нашем организме. А дефицит указанных соединений провоцирует панические атаки и депрессивные состояния.
6. Тёмный шоколад
В состав этого лакомства входят особые соединения - флавоноиды, которые способны активировать клетки головного мозга. Шоколад расширяет кровеносные сосуды, активирует умственную деятельность и активирует поступление кислорода в мозг.
7. Сыр
Сыр имеет в составе химическое соединение тирамин, образующийся в ходе белкового распада. Тирамин способен повысить артериальное давление и даже вызвать мигрень.
8. Печёная картошка
Испеченный картофель содержит высокую концентрацию минерала калия (К), который помогает транспортировке кислорода в мозг. В печеном картофеле присутствуют глюкоза, вит-н B и ценные аминокислоты, нужные для кровоснабжения мозга и улучшения его функций.
9. Фасоль
Фасоль имеет в составе танин. При избытке этого вещества организм не в состоянии усваивать железо (Fe). Это вызывает нарушение притока крови к головному мозгу и малокровие (анемию).
10. Куркума
Куркумин, входящий в состав куркумы, включает антиоксиданты и противостоит старению головного мозга. Антиоксиданты обеспечивают когнитивные функции, ухудшающиеся с годами.
11. Шафран
Продукт имеет в составе целый перечень минералов, витамины B и C. Шафран улучшает функции мозга, помогает при определенных расстройствах.
12. Корица
Корица активирует головной мозг благодаря коричному спирту и коричному альдегиду в ее составе. Неповторимый коричный аромат помогает решать задачи, которые требуют концентрации, зрительной памяти и быстрой реакции.
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