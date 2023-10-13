Простой анализ крови раскроет ваши шансы дожить до 100 лет - подтверждено исследованием

Новое исследование предполагает, что простой анализ крови может предсказать шансы человека достичь 100-летнего возраста.Если бы вы могли знать будущее, ответ на вопрос, как долго вы проживете, вероятно, занял бы первое место в списке вопросов. Хотя предсказания судьбы обычно не очень точны, ваше тело дает некоторые подсказки об общей продолжительности вашей жизни.Новое исследование показало, что маркеры крови могут дать ответы о вашем долголетии.В ходе крупного исследования, в котором приняли участие более 44 500 людей, измерялись и отслеживались различные молекулы в крови людей, родившихся между 1893 и 1920 годами.Исследовательская группа сосредоточилась конкретно на людях в возрасте от 64 до 99 лет, когда их кровь впервые была проверена, и наблюдала за ними, когда они приближались к 100-летнему возрасту.Звания долгожителей достигли около 1200 участников исследования, или около 2,7 процента. Исследовательская группа сравнила свои данные с данными своих сверстников, которые были моложе их."Результаты выявили 12 молекул крови, связанных с метаболизмом, воспалением, функцией печени и почек, которые связаны со старением или смертностью. Общий холестерин и сахар в крови использовались в качестве маркеров метаболизма, мочевая кислота — для определения уровня воспаления, ферменты — для здоровья печени , а креатинин — для измерения здоровья почек", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева, комментируя исследование специально для МедикФорумУченые также учли уровень альбумина и железа в крови.Помимо фермента печени и альбумина, было обнаружено, что другие молекулы связаны с достижением 100-летнего возраста.Начиная с шестидесяти лет у долгожителей, как правило, наблюдался более низкий уровень сахара в крови, креатинина и мочевой кислоты. Очень немногие из долгожителей в начале жизни имели уровень глюкозы выше 6,5 или уровень креатинина выше 125.Кроме того, люди с повышенным уровнем общего холестерина и железа имели большую вероятность долголетия.Исследователи объяснили, что полученные результаты предполагают «потенциальную связь» между метаболизмом, питанием и долголетием.«Хотя случайность, вероятно, играет роль в достижении возраста 100 лет, различия в значениях биомаркеров более чем за десять лет до смерти позволяют предположить, что генетические факторы и/или факторы образа жизни, отраженные в этих уровнях биомаркеров, также могут играть роль в исключительном долголетии», - объясняет Андреева.Недостаток исследования заключается в том, что оно не выявило никаких факторов образа жизни или генов, ответственных за уровень молекул крови.Однако исследовательская группа добавила, что «разумно» полагать, что здесь играют роль такие факторы, как питание и употребление алкоголя.«Отслеживать показатели почек и печени, а также уровня глюкозы и мочевой кислоты по мере взросления, вероятно, будет неплохой идеей», — добавила врач.

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