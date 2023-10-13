Можно ли оглохнуть от наушников
Этот вопрос заслуживает внимания, поскольку слух - невероятно ценный аспект нашего здоровья.
Можно ли оглохнуть от наушников
Да. Но дело не в самих наушниках, а в том, что даже однократное воздействие слишком интенсивного звука может привести к глухоте. Хотя обычно проблема развивается постепенно и незаметно, пока последствия не станут очевидными.
Почему можно оглохнуть
Ушная раковина собирает звуковые волны и направляет к барабанной перепонке, которая из-за звука вибрирует. Она передаёт колебания на крохотные косточки в среднем ухе, а они — на овальное окно, ещё одну мембрану. Во внутреннем ухе есть особые сенсорные клетки, которые с помощью «волосков» улавливают эти движения и преобразуют в электрические импульсы, которые анализирует мозг.
Громкие звуки перегружают эти клетки. Поэтому после, например, концерта у человека может быть шум в ушах, который проходит через какое-то время. Длительное или слишком сильное воздействие приводит к необратимым повреждениям клеток, развивается тугоухость.
Как избежать потери слуха от наушников
Чтобы слух не пострадал из-за наушников, достаточно соблюдать простые меры предосторожности:
Следите, чтобы громкость была ниже 60% от максимальной на вашем устройстве.
Подберите наушники с шумоподавлением, тогда вам не придётся увеличивать громкость, чтобы заглушить шум метро или другие посторонние звуки.
Скачайте приложение, которое будет присылать уведомление, если вокруг вас очень шумно или звук в наушниках слишком громкий. Такие программы есть для разных телефонов.
Используйте смартфоны и наушники с предустановленной функцией безопасного прослушивания. Они или измеряют уровень громкости, или ограничивают его. Например, большинство детских наушников не дают включить звук громче 70–85 дБ. Слух детей ещё формируется, и им сложнее самостоятельно отследить, что что-то не так. Поэтому проще не дать им физическую возможность выкрутить громкость на максимум.
Постарайтесь как можно меньше слушать громкие звуки.
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