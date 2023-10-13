Острый или хронический синусит: врач рассказала как их отличить по симптомам

Вы страдаете от острой головной боли, насморка или заложенности носа? Возможно, вы страдаете от инфекции носовых пазух. В этой статье представлена информация о множестве различных, зачастую не очень специфических симптомов.Что такое инфекция носовых пазух (синусит)?Инфекция носовых пазух, известная в медицине как синусит, возникает, когда воспаляются слизистые оболочки околоносовых пазух, заполненных воздухом полостей черепа за лбом и челюстью. Острое воспаление обычно вызывается вирусами, бактериями или аллергией.Острый и хронический синусит: симптомы в деталяхВ зависимости от продолжительности и частоты симптомов синусит разделяют на острую и хроническую формы.Острый синусит"Симптомы острого синусита часто похожи на симптомы простуды и обычно длятся до недели", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.Они включают:Боль и ощущение давления в лице.Заложенный нос или насморк с густой, желтоватой или зеленоватой слизью из носа.Внезапная потеря обоняния и вкуса.Головная боль.Повышение температуры тела (лихорадка).Усталость.Неприятный запах изо рта.Хронический синусит"Хронический синусит обычно длится дольше, и симптомы могут рецидивировать, несмотря на лечение".Симптомы хронического синусита, по слова врача-терапевта, часто менее выражены и могут включать следующее:Постоянное выделение слизи из носа или горла.Постоянные головные боли – Хроническая усталость.Постоянное чувство боли или давления на лице.Потеря обоняния и вкуса.Неприятный запах изо рта, часто связанный с горьким привкусом во рту."Важно знать, что симптомы как острого, так и хронического синусита могут варьироваться и отличаться от человека к человеку. Если вы подозреваете, что у вас инфекция носовых пазух, обратитесь к врачу для профессиональной диагностики и лечения".Редкие и неспецифические симптомы синуситаВ некоторых случаях симптомы синусита могут быть неспецифичными или менее распространенными. К ним относятся:Боль в горле или кашель, усиливающиеся ночью.Боль в горле из-за слизи.Изменения голоса, особенно у детей.Боль или ощущение давления в ухе.Тошнота или рвота, особенно у детей."Некоторые люди также могут протекать бессимптомно или иметь лишь очень легкие симптомы. Симптомы также могут быть менее серьезными у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой".Поэтому важно серьезно относиться к любым изменениям в общем самочувствии и обращаться к врачу, если симптомы сохраняются.Очень редко воспаление придаточных пазух носа может принять и опасное течение: из-за близкого расположения к глазам и головному мозгу воспаление может распространиться туда и привести к тяжелым заболеваниям (менингит, абсцесс мозга, гнойное воспаление глазниц).При появлении следующих симптомов следует немедленно обратиться к врачу:Стойкая высокая температураОчень сильная боль в лице и головная боль.Проблемы со зрениемОтек и/или покраснение вокруг глазПутаница сознанияЧувствительность к светуСкованность мышц шеиКак ставится диагноз?В большинстве случаев острое воспаление околоносовых пазух проходит самостоятельно в течение одной-двух недель без терапии. Если симптомы сохраняются дольше или внезапно становятся значительно хуже, сначала следует обратиться к врачу общей практики. Также может потребоваться посещение отоларинголога или стоматолога.

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