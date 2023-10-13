Острый или хронический синусит: врач рассказала как их отличить по симптомам

Вы страдаете от острой головной боли, насморка или заложенности носа? Возможно, вы страдаете от инфекции носовых пазух. В этой статье представлена информация о множестве различных, зачастую не очень специфических симптомов.

Что такое инфекция носовых пазух (синусит)?

Инфекция носовых пазух, известная в медицине как синусит, возникает, когда воспаляются слизистые оболочки околоносовых пазух, заполненных воздухом полостей черепа за лбом и челюстью. Острое воспаление обычно вызывается вирусами, бактериями или аллергией.

Острый и хронический синусит: симптомы в деталях

В зависимости от продолжительности и частоты симптомов синусит разделяют на острую и хроническую формы.

Острый синусит

"Симптомы острого синусита часто похожи на симптомы простуды и обычно длятся до недели", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Они включают:

Боль и ощущение давления в лице.
Заложенный нос или насморк с густой, желтоватой или зеленоватой слизью из носа.
Внезапная потеря обоняния и вкуса.
Головная боль.
Повышение температуры тела (лихорадка).
Усталость.
Неприятный запах изо рта.


Хронический синусит

"Хронический синусит обычно длится дольше, и симптомы могут рецидивировать, несмотря на лечение".

Симптомы хронического синусита, по слова врача-терапевта, часто менее выражены и могут включать следующее:

Постоянное выделение слизи из носа или горла.
Постоянные головные боли – Хроническая усталость.
Постоянное чувство боли или давления на лице.
Потеря обоняния и вкуса.
Неприятный запах изо рта, часто связанный с горьким привкусом во рту.


"Важно знать, что симптомы как острого, так и хронического синусита могут варьироваться и отличаться от человека к человеку. Если вы подозреваете, что у вас инфекция носовых пазух, обратитесь к врачу для профессиональной диагностики и лечения".

Редкие и неспецифические симптомы синусита

В некоторых случаях симптомы синусита могут быть неспецифичными или менее распространенными. К ним относятся:

Боль в горле или кашель, усиливающиеся ночью.
Боль в горле из-за слизи.
Изменения голоса, особенно у детей.
Боль или ощущение давления в ухе.
Тошнота или рвота, особенно у детей.


"Некоторые люди также могут протекать бессимптомно или иметь лишь очень легкие симптомы. Симптомы также могут быть менее серьезными у пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой".

Поэтому важно серьезно относиться к любым изменениям в общем самочувствии и обращаться к врачу, если симптомы сохраняются.

Очень редко воспаление придаточных пазух носа может принять и опасное течение: из-за близкого расположения к глазам и головному мозгу воспаление может распространиться туда и привести к тяжелым заболеваниям (менингит, абсцесс мозга, гнойное воспаление глазниц).

При появлении следующих симптомов следует немедленно обратиться к врачу:

Стойкая высокая температура
Очень сильная боль в лице и головная боль.
Проблемы со зрением
Отек и/или покраснение вокруг глаз
Путаница сознания
Чувствительность к свету
Скованность мышц шеи


Как ставится диагноз?

В большинстве случаев острое воспаление околоносовых пазух проходит самостоятельно в течение одной-двух недель без терапии. Если симптомы сохраняются дольше или внезапно становятся значительно хуже, сначала следует обратиться к врачу общей практики. Также может потребоваться посещение отоларинголога или стоматолога.

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