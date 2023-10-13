Еда, таблетки или капельницы? Врач объяснил, что реально помогает при дефиците железа

Хотя в организме содержится всего около 5 граммов железа, его роль в обменных процессах и здоровье человека сложно переоценить. Если железа недостаточно, важно срочно пополнять его запасы.Около 70% всего железа, которое поступает в организм и распределяется в нем, приходится на гемоглобин. И это крайне важно, поскольку именно этот железосодержащий белок внутри эритроцитов связывает кислород и доставляет его к каждой клетке тела, чтобы мы могли получать энергию для активности в процессе окисления глюкозы. Он же переносит из тканей углекислый газ, который мы выдыхаем легкими. Если железа не хватает, развивается серьезная патология — анемия. Но и это не все проблемы, когда микроэлемента мало.Почему возникает железодефицит и как составить меню, богатое железом? На вопросы «Доктора Питера» ответила гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест».Отвечает за всеЖелезо — это важный микроэлемент, необходимый для правильной работы организма. Оно выполняет несколько ключевых функций. Железо входит в состав белка гемоглобина, который доставляет кислород к органам и тканям. Кроме того, оно участвует в обмене веществ и играет важную роль в работе иммунной системы.«При нехватке железа уменьшается уровень гемоглобина в крови, ткани получают слишком мало кислорода и не могут нормально работать. Причем получить железо человек может только из еды, микроэлемент не вырабатывается в организме», — говорит Екатерина Кашух.От диеты до потери кровиДефицит железа в организме — достаточно распространенная проблема, которая может возникнуть по разным причинам — от диеты до скрытой кровопотери. Понять, что у человека дефицит, не всегда легко, однако есть некоторые признаки, по которым можно заподозрить такое нарушение.Задуматься о том, что человеку не хватает железа, можно по разным сигналам, например:он хочет есть мел, зубную пасту и другие странные вещи;у него ломаются ногти;трескаются губы;повышается чувствительность языка;ощущается покалывание в ногах и возникает навязчивое желание двигать ими.«К признакам железодефицита также относится головокружение, быстрая утомляемость, апатия, трудности с концентрацией внимания, частые ОРВИ, одышка», — перечисляет врач.Важно сдать анализыЕсли у человека есть несколько подобных признаков, лучше обратиться за консультацией к врачу. Точно сказать о том, что железа не хватает, можно только по результатам анализа крови.В зависимости от результатов врач может посоветовать скорректировать рацион или пропишет специальные препараты. В некоторых случаях, например, если железа мало, но гемоглобин в норме, можно справиться с железодефицитом, скорректировав питание. Для этого в рацион включают красное мясо и субпродукты, рыбу и морепродукты, зеленые листовые овощи, сухофрукты.В 100 г морских моллюсков может содержаться до 28 мг железа, что полностью и даже с запасом перекрывает суточную потребность в этом микроэлементе, в 100 г говяжьей или куриной печени — примерно 6,5 мг.Чемпионом по содержанию железа среди растений традиционно считается шпинат, и вполне заслуженно: 3,6 мг на 100 г. Отварные фасоль, нут, горох, чечевица в среднем содержат около 3,3 мг, 100 г говяжьего стейка, котлет или тефтелей — 2,7 мг, порция индейки — 2,3 мг. Однако важно помнить: если железо негемовое, то есть из растительных продуктов, оно усваивается хуже.«Чтобы это изменить, нужно добавить продукты, содержащие витамин С, — цитрусовые, клубнику, киви, клюкву», — объясняет врач.Они мешают железу усваиватьсяСоставляя богатое продуктами с железом меню, следует помнить о веществах, препятствующих усвоению микроэлемента. Важно не смешивать железосодержащие продукты с молочными и кисломолочными. Присутствующий в них кальций снижает усвояемость железа.«Также не нужно запивать еду чаем или кофе, потому что в них содержатся танины — антагонисты железа. А вот приготовление блюд в чугунной посуде дополнительно насыщает пищу железом», — рассказывает Екатерина Кашух.Диетой можно не справитьсяОднако чаще всего одной только диетой не справиться. В этом случае врач выпишет препараты железа. Они могут быть в разных формах — от таблеток до капельниц. Главное, препараты железа должны вызывать как можно меньше побочных эффектов. А у таких лекарств их немало, самые частые — тошнота, рвота, боль в животе, диарея, запор.Инъекционные формы обычно не приводят к побочным эффектам со стороны желудочно-кишечного тракта, потому что микроэлемент поступает напрямую в кровь, минуя пищеварительную систему.«Поэтому капельницами с железом врач может заменить таблетки, растворы и капсулы», — говорит врач.

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