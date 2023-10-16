Врач Гинзбург: снижение калорийности блюд с возрастом помогает продлению жизни

Диетолог и психотерапевт Михаил Гинзбург: для продления жизни с возрастом нужно есть как можно меньше жира и сахара.Врач Гинзбург поделился принципами питания, которое ассоциируется с долголетием. Эксперт констатировал: в первую очередь, нужно практиковать умеренность в употреблении количества еды. Снижение калорийности блюд с возрастом помогает продлению жизни, подчеркнул он.«Как не стареть слишком быстро, сохранять активность и эффективность даже в преклонном возрасте? В первую очередь нужно замедлить появление возрастных изменений, ограничив калорийность питания», - поделился мнением Гинзбург.Медик добавил, что питание многих россиян делает нездоровым присутствие в нем большого количества сладких и жирных блюд. Эксперт констатировал: их употребление мешает контролировать сытость, и их количество в рационе должно быть строго минимальным. Подобная пища вызывает резкие колебания уровня сахара в крови, последствием которых становятся повышенный аппетит и сильный голод, побуждающие человека жадно набрасываться на еду, переедать. Гинзбург порекомендовал для продления жизни сократить в рационе содержание продуктов, которым присущ высокий гликемический индекс, – это все сладкое, белый хлеб, выпечка и мучные блюда, приготовленные с маслом рис и картофель. Эксперт заявил, что пристрастие к подобной еде после 40 лет содействует заболеваемости раком.С каждым приемом пищи следует употреблять овощи и постный белок – это помогает сделать рацион в целом менее калорийным, препятствует вспышкам повышенного аппетита. По возможности следует есть бобовые, заменять ими ту же картошку.«Чтобы снизить калорийность блюд, можно отказываться от некоторых приемов пищи, есть малыми порциями, рано ужинать», - дополнил специалист.

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