Люди с более высокой чувствительностью к тревоге, как правило, менее физически активны

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Mental Health and Physical Activity, люди с повышенным уровнем тревожной чувствительности склонны к меньшей физической активности. Чем интенсивнее физическая активность, тем сильнее связь между тревожной чувствительностью и меньшей активностью.Физическая активность – краеугольный камень здорового образа жизни. Мы давно знаем, что регулярные физические упражнения могут снизить риск хронических заболеваний, улучшить психическое состояние и повысить общее качество жизни. Но что происходит, когда на сцену выходит тревожная чувствительность?Чувствительность к тревоге — это страх перед телесными ощущениями, связанными с тревогой, такими как учащенное сердцебиение или одышка. Эта концепция широко изучалась в контексте тревожных расстройств, но предыдущие исследования дали противоречивые результаты относительно связи между тревожной чувствительностью и физической активностью.«Я изучаю тревожную чувствительность (страх перед ощущениями, связанными с возбуждением) около 30 лет», — сказала автор исследования Шерри Х. Стюарт, профессор и заведующий кафедрой канадских исследований первого уровня в Университете Далхаузи. «Мое исследование показало, что люди с высокой чувствительностью к тревоге склонны к нездоровому поведению, например, к мотивированному употреблению психоактивных веществ. Одним из их нездоровых привычек, выявленных в наших предыдущих исследованиях, было избегание физической активности».«Возможно, это неудивительно, поскольку физическая активность вызывает ощущения возбуждения, такие как учащенное сердцебиение и потоотделение, которых они боятся. Поэтому мы хотели просмотреть исследования в рамках мета-анализа (количественного синтеза исследований), чтобы увидеть, действительно ли чувствительность к тревоге связана с избеганием физической активности и при каких условиях», - добавила она.Для проведения метаанализа (статистического метода, который объединяет результаты нескольких исследований) исследователи изучили девять основных исследовательских баз данных. Чтобы быть включенными в метаанализ, исследования должны были соответствовать определенным критериям. Например, им пришлось использовать проверенные меры чувствительности к тревоге и оценивать физическую активность в той или иной форме. Окончательный анализ включал 43 отдельных исследования, охватывающих в общей сложности 10 303 участника.Метаанализ выявил небольшую, но значимую отрицательную связь между чувствительностью к тревоге и физической активностью. Проще говоря, люди с более высокой чувствительностью к тревоге, как правило, меньше занимаются физической активностью, в то время как люди с более низкой чувствительностью к тревоге, как правило, более физически активны. Эта парадоксальная связь подчеркивает влияние ощущений, связанных со страхом, на наш выбор.Исследователи углубились в чувствительность к тревоге, исследуя ее различные области. Они обнаружили, что физические проблемы (связанные с тревогой по поводу телесных ощущений) и когнитивные проблемы (связанные с тревожными мыслями) были значительно и обратно связаны с физической активностью. Напротив, социальные проблемы (связанные с тревогой по поводу социальных ситуаций) не показали значимой связи с физической активностью.

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