В России создали тест ранней диагностики болезни Паркинсона по голосу

Российские ученые создали программу для обнаружения признаков болезни Паркинсона по голосу пользователя. Новый сервис, разработанный командой из Казани с применением нейросетей, распознает уникальные звуковые характеристики, свойственные начальным стадиям болезни.Он позволит пользователям отправлять голосовые сообщения для оценки вероятности наличия заболевания, что поможет в ранней диагностике и контроле заболевания. Сервис будет запущен в ноябре как онлайн-платформа и затем предложен к внедрению в медицинских учреждениях в следующем году.Болезнь Паркинсона - это хроническое нейродегенеративное заболевание, которое воздействует на нервную систему, в основном на двигательные функции. Она названа в честь английского врача Джеймса Паркинсона, который впервые описал её симптомы в 1817 году. Эта болезнь прогрессирует со временем и обычно начинается после 60 лет, хотя редкие случаи проявления могут быть и ранее.Основные симптомы болезни Паркинсона включают:Тремор: дрожь рук в состоянии покоя, характеризующаяся ритмичными колебаниями пальцев и рук.Брэдикинезия: замедление движений и утрата способности выполнять привычные движения.Мышечная жесткость: увеличенное сопротивление при попытке двигать конечности.Постуральная нестабильность: ухудшение координации и равновесия, что может привести к падениям.

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