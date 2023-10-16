Когда пора обратиться к психологу: 8 «тревожных звоночков»

В каждой жизни наступают моменты, когда наше эмоциональное и психическое состояние начинает вызывать беспокойство.Иногда мы сами без проблем справляемся с трудностями, но в некоторых случаях нам может потребоваться помощь со стороны. Как понять, что пришло время обратиться к профессиональному психологу?Разберитесь в своих эмоциях, выявите паттерны поведения и узнайте, какая помощь может сделать вашу жизнь более здоровой и уравновешенной. Не откладывайте свое психологическое благополучие на потом - начните свой путь к психологической поддержке прямо сейчас.1. НЕПОНИМАНИЕ СИТУАЦИИ И ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯЕсли вы ощущаете, что не можете влиять на события, это может привести к чувству беспомощности и потере внутреннего равновесия. Психологическая поддержка поможет вам разобраться в сложных эмоциях и найти способы вернуть контроль над своей жизнью.2. ПЕССИМИЗМ И НЕВЕРИЕ В СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫЕще одним признаком того, что стоит обратиться за помощью к психологу, является чувство беспомощности. Если вы постоянно видите будущее в темных красках, не верите в собственные силы или даже считаете, что их нет, это может привести к нарастающему чувству тревоги и утрате мотивации. Психолог поможет вам увидеть возможности, осознать свои ресурсы и поверить в себя.3. ТРУДОГОЛИЗМ И ПЕРФЕКЦИОНИЗМЕсли вы трудоголик и перфекционист, есть большая вероятность, что вы будете истощены, что может стать еще одним сигналом о необходимости обратиться за помощью к профессионалу. Работающие без передышек и стремящиеся к идеалу часто сталкиваются с перегрузкой и эмоциональным выгоранием. Психологическая поддержка поможет вам найти баланс между работой и личной жизнью, научиться управлять стрессом и принимать себя несовершенными. Благодаря терапии вы сможете разработать здоровые стратегии заботы о себе.4. СОЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИСоциальная изоляция или желание быть подальше от других — явные признаки ухудшения психического здоровья. Если вы сталкиваетесь с проблемами в общении, испытываете трудности в установлении и поддержании контактов, то это может способствовать возникновению чувства неполноценности. Постоянное состояние социальной изоляции, отвергнутости неизбежно приводит к ухудшению настроения, а в некоторых случаях даже к развитию депрессии.Высокий уровень раздражения — еще один «тревожный звонок». Если вы постоянно выливаете ярость на окружающих, мелкие проблемы вызывают у вас сильные эмоциональные реакции, это может указывать на возможное нарушение психического благополучия. Консультация с психологом поможет разобраться в источниках такой раздражительности и найти способы эффективно управлять своими эмоциями.5. МАНИЯ, ПСИХОЗ, БРЕД И ГАЛЛЮЦИНАЦИИМания, психоз, бред и галлюцинации — симптомы серьезных психических расстройств, требующих медицинской помощи. Если у вас или у вашего близкого человека возникают признаки этих состояний, наприер необузданный энтузиазм, повышенная активность, бессонница, непоследовательные мысли, иллюзорные убеждения или слышимые голоса, необходимо обратиться к специалисту.Такие симптомы могут указывать на наличие психического расстройства. Это может быть биполярное аффективное расстройство, шизофрения или другие психотические состояния. Раннее обращение за помощью специалиста поможет в диагностике и эффективном лечении.6. МЫСЛИ О СУИЦИДЕМысли о суициде означают, что вам необходима немедленная помощь. Такое тяжелое эмоциональное состояние требует особого внимания и поддержки профессионала. Если у вас возникают мысли о самоповреждении или самоубийстве, поделитесь своими эмоциями с квалифицированным специалистом, таким как психолог или психиатр. Он окажет вам необходимую поддержку и поможет разработать план действий для обеспечения вашей безопасности.7. ПОСТОЯННОЕ ЧУВСТВО ГРУСТИ И СОСТОЯНИЕ ПУСТОТЫПостоянное чувство грусти и состояние пустоты — серьезные симптомы, которые не следует игнорировать. Они могут указывать на дисбаланс эмоций, а в некоторых случаях свидетельствовать о депрессии. Обратитесь за помощью, если эти чувства длительное время не уходят или усугубляются. Благодаря терапии вы сможете разобраться в источниках этих эмоций, научитесь восстанавливать ощущение радости и обретете смысл жизни.8. СИЛЬНАЯ ТРЕВОГА И ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИЕсли вы часто испытываете беспокойство, ощущаете непреодолимую угрозу, сопровождающуюся физическими симптомами, такими как учащенное сердцебиение, потливость и дрожь, это может быть признаком тревожного расстройства или панических атак. Они могут существенно ограничивать вашу жизнь и вызывать значительный дискомфорт. Индивидуальная терапия, направленная на осознание и изменение негативных мыслей и поведенческих паттернов, поможет вам вернуться к активной и насыщенной жизни.

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