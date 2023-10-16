Невролог Калмыкова рассказала о причинах появления мушек перед глазами

Появление мушек перед глазами чаще трех-четырех раз в неделю – повод насторожиться, считает врач-невролог Ольга Калмыкова.В беседе с радио Sputnik она объяснила, что этот симптом сигнализирует о спазме сосудов головного мозга, диабете или других серьезных заболеваний.Мушки перед глазами – довольно распространенная проблема. По мнению врача, они могут появиться после резкого подъема, смены положения тела и поднятия тяжестей. Зачастую симптом сигнализирует о высоком и низком давлении, при котором сосуды головного мозга испытывают спазм, а также об артериальной гипотензии, болезнях глаз и анемии.Причины появления мушек перед глазами довольно индивидуальны. Невролог рассказала, что при диагностике врачи берут во внимание возраст пациента, его жалобы, хронические заболевания и препараты, которые он принимает.Если человек сталкивается с симптомом чаще трех-четырех раз в неделю, необходимо обратиться к врачу и сдать клинический и биохимический анализ крови, а еще сделать ЭКГ. После результатов исследования уже можно пойти к профильному врачу, например, к кардиологу или неврологу.

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