Разработан самый точный тест на биологическое старение

Исследовательская группа из Университета Глазго и Каролинского института создала самый точный тест на биологическое старение.Тест на эпигенетические часы, которые определяют, насколько отличается фактическое старение организма от хронологического возраста, основан на биохимическом анализе меток метилирования ДНК. Для его разработки были изучены данные более 400 пациентов с хроническими болезнями почек, которые затем были сопоставлены с 100 контрольными группами. Также ученые использовали биомаркеры крови и автофлуоресценцию кожи. Эффективность различных тестов рассматривалась через год после трансплантации почки или начала их лечения диализом.Оказалось, что у пациентов с хроническим заболеванием почек биологическое старение происходит быстрее, чем у здорового человека. Причем это происходило даже после начала диализа, а останавливалось только после пересадки почки. Несмотря на приблизительно одинаковые результаты всех систем оценки эпигенетических часов, авторы пришли к выводу, что они все в разной степени неточные при тестировании на здоровых тканях. Однако их новый метод показал самые точные результаты при тестировании в клинических условиях как на здоровых, так и на нездоровых тканях.

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