Виновата генетика: почему некоторые люди терпеть не могут брокколи

Есть люди, которые с удовольствием едят капусту, лук, морковь, шпинат. Другие же отворачиваются и не могут затолкать в себя овощи ни в каком виде. Ученые уверены: высока вероятность, что виноват один-единственный ген.Брокколи можно найти практически в каждом продуктовом магазине — капуста продается как в свежем, так и в замороженном виде. Она давно приобрела репутацию полезного, но не очень-то вкусного продукта. С брокколи делают салаты, добавляют ее в супы, гарниры, мясные блюда или же едят просто так.Мамы пытаются приучить малышей к полезной капусте еще на первом году жизни. Но большинство детей кривятся и выплевывают пюре.У брокколи довольно специфический вкус, некоторым людям капуста кажется горькой и противной. Другие же удивленно пожимают плечами, заверяя, что продукт вполне нейтральный и даже приятный.Оказывается, все дело… в генах! Нелюбовь к брокколи можно унаследовать генетически.«Каждый человек наследует две копии гена TAS2R38, ответственного за восприятие горького вкуса глюкозинолатов — веществ, содержащихся во многих крестоцветных, таких как брокколи, белокочанная капуста, редька. Люди, имеющие две копии варианта, называемого AVI, нечувствительны к горькому вкусу», — говорит Оксана Драпкина.Если же ребенок рождается с одной копией этого гена или у него есть копия другого генетического варианта — PAV, то для него брокколи будет вполне сносной, ощущается лишь умеренна горечь.Для людей с двумя копиями PAV крестоцветные будут очень горькими. Однако люди с такими копиями встречаются редко, говорит Оксана Драпкина.Чем полезна брокколиВ этом продукте много микроэлементов. Особенно богата капуста витаминами С и К: в 100 граммах можно найти практически суточную норму.Немало в брокколи витаминов группы В и бета-каротина — предшественника витамина А.Дефицит магния, калия, марганца, селена и фосфора тоже под силу закрыть этой не всеми любимой капустой.В брокколи много белка, который из-за состава приравнивают к животному белку.«Брокколи богата неперевариваемой клетчаткой, важной для нормального функционирования кишечника и поддержания правильного состава микробиоты», — говорит Оксана Драпкина.Еще один плюс этого продукта — вещества сульфорафана, которые снижают риск развития рака. Содержит капуста и лютеин с зеаксантином, необходимые для здоровья глаз. Брокколи полезно включать в рацион беременным, потому что в ней много фолатов - это вещества, необходимые для правильного развития плода, также они предотвращают пороки нервной трубки у ребенка.Однако при термической обработке многие полезные вещества разрушаются, поэтому брокколи лучше есть сырой, в крайнем случае — приготовленной на пару или в духовке. Не варите брокколи в большом количестве воды и не жарьте, потому что продукт теряет все свои полезные свойства.Кому нельзя есть брокколи:людям, у которых есть аллергия на эту капусту;тем, у кого есть заболевания поджелудочной железы, гастрит с повышенной кислотностью и гипотиреоз (сниженная функция щитовидной железы);людям, принимающим антикоагулянт варфарин. Перед употреблением брокколи стоит проконсультироваться с врачом, так как содержащийся в ней витамин К может ослабить действие препарата.Важно: овощ надо тщательно пережевывать, чтобы избежать газообразования и вздутия живота.Как приучить ребенка к брокколиПсихологи провели эксперимент, показывая детям ролики, на которых взрослые ели сырую брокколи. Кто-то делал это с довольным выражением лица, кто-то без эмоций, а тематика третьего ролика вообще никак не была связана с едой.Оказалось, что те дети, которые видели довольных жующих взрослых, не просто чаще пробовали этот овощ, но и съедали его в два раза больше.«Если ребенок совсем маленький, то можно смешивать пюре из брокколи с пюре из других овощей, постепенно увеличивая пропорции. Тех, кто постарше, уже нужно стимулировать своим примером», — говорит врач.Вкусный и простой рецепт с брокколи от врачаРазделите одну небольшую сырую брокколи на мелкие соцветия, удалив жесткие части «ножек».Затем два яблока порежьте кубиками.Два болгарских перца — квадратиками.Смешайте столовую ложку горчицы со столовой ложкой оливкового масла и половиной стакана апельсинового сока.После заправьте смесью овощи и тщательно перемешайте.Все, вкусный и полезный салат готов!

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