Лор Зайцев дал совет, как снять заложенность носа

Антисептики и смягчающие препараты позволяют снять заложенность носа, но применять их нужно правильно. Как это нужно делать, рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев.По словам специалиста, снять воспаление и заложенность носа помогут антисептики на водной основе, соляные растворы, косточковые масла и смягчающие препараты.При этом врач отметил, что при остром рините заложенность часто вызвана вирусами, и в этом случае можно обойтись без сосудосуживающих капель."При остром рините нос какое-то время дышит нормально, а потом возникает заложенность, это имеет вирусный характер. В таком случае сосудосуживающие капли можно не капать, потому что он пройдет сам без всякой помощи. Можно использовать антисептики на водной основе, они снимают воспаление. Есть смягчающие препараты, например персиковое или абрикосовое масла, так называемые косточковые масла, которые будут увлажнять слизистую, отвлекающая терапия в виде соляных растворов. Все это прекрасно помогает", — сказал Зайцев.Если сосудосуживающие капли все-таки нужны, лучше взят детские и применять их в течение двух-трех, максимум четырех дней. Если заложенность носа остается, нужно обратиться к врачу-отоларингологу.

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