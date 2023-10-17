Терапевт Хухрев: зябкость у пожилых может указывать на анемию и проблемы с сосудами

Терапевт Алексей Хухрев: за жалобами на зябкость у пожилых людей могут скрываться некоторые заболевания.Чувство зябкости в пожилом возрасте может возникать чаще или проявляться интенсивнее. Терапевт Хухрев сообщил, что зябкость у пожилых проблемы с сосудами – это одна из ключевых причин частого ощущения замерзания и постоянно холодных конечностей. По словам медика, состояние сосудов с возрастом ухудшается в силу общего старения организма и вдобавок свою лепту в их разрушение вносят болезни.Хухрев уточнил, что зябкость у пожилых людей сосудистого происхождения может указывать на имеющийся у них атеросклероз или сахарный диабет.«Атеросклероз ухудшает питание не только тканей, но и самих сосудов. Сахарный диабет ускоряет этот процесс. Он вызывает нейропатию и поражение мелких сосудов. На этом фоне появляется зябкость», - пояснил врач .Кроме того, зябкость у пожилых может указывать на анемию. Состоянию железодефицитной анемии свойствен низкий гемоглобин, из-за которого ткани организма хуже снабжаются кислородом. Следствием этого процесса становится ощущение охлаждения.Хухрев обратил внимание на то, что в пожилом возрасте нередко встречается недостаточность щитовидной железы – это еще одна возможная причина частых жалоб на замерзание.«При ухудшении работы щитовидной железы, если начинает не хватать ее гормонов, человек вполне может начать зябнуть», - заявил специалист.

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